Critican presencia de crimen en tierra del presidente

Ciudad de México.- Tras las balaceras, bloqueos, motines, persecuciones y quema de autos anoche en Tabasco, varios políticos consideran que ya es innegable que el crimen organizado ha alcanzado no sólo el estado del presidente Andrés Manuel López Obrador sino incluso el Municipio donde nació, Macuspana, al sureste del estado, que también registró detonaciones y quema de unidades.

"Yo pensé que no iban a tocar la tierra del presidente, pero sí, sí, sí, hubo quema de vehículos en Macuspana", dijo la ex diputada del PRD y ex representante de la campaña de López Obrador, Dolores Gutiérrez, quien vive en Villahermosa.

Se trata, añadió, de hechos anunciados desde que el Gobierno desmanteló a las policías estatales y municipales, redujo el presupuesto y lo entregó al Ejército y la Guardia Nacional, así como la negación del Gobierno estatal de que hubiera aumentado la delincuencia en Tabasco y el descuido general.

"El Gobierno del Estado estuvo ausente ayer en medio de este caos. El gobernador Carlos Merino creo que ni siquiera estaba aquí, su última foto es disfrutando del Tren Transístmico y es lamentable. Ahora quieren minimizarlo, decir que no son cárteles sino son grupos delincuenciales locales, lo que sea. Pero lo que dejaron en evidencia, sean grupos delincuenciales locales o cárteles que se estén disputando en la plaza de Tabasco", sostuvo Dolores Castro vía telefónica.

El senador del PRD por Tabasco, Juan Manuel Fócil, dijo que vivió de cerca el inicio del asedio criminal, pues afuera del fraccionamiento Campestre, donde también vive el secretario de Seguridad de Tabasco, Hernández Bermúdez, comenzaron los hechos. Una aparente disputa entre dos automovilistas, que el funcionario estatal negó que se tratara de un atentado contra él, pero el senador aseguró que la escolta del secretario comenzó a disparar y obtuvieron respuesta.

"Una camioneta blanca seguía a un carro Audi negro y finalmente chocaron aquí, que donde también vive el secretario de Seguridad Pública. Los guardaespaldas, la gente de seguridad del secretario no se pudieron averiguar si era un choque entre particulares, sino que inmediatamente empezaron a repeler la agresión y les contestaron la agresión, los de la camioneta blanca. Después de esto, se empezaron a generar incendios de vehículos, asaltos de supermercados en varias partes del estado", contó.

Autoridades tabasqueñas reportaron al menos cinco puntos donde delincuentes quemaron al menos 16 vehículos de carga y particulares, así como motines en centros de Reinserción Social de Villahermosa y Huimanguillo. Varios accesos a Villahermosa registraron persecuciones y balaceras. Las carreteras Villahermosa-Cárdenas, Villahermosa-Nacajuca y Villahermosa-Frontera fueron cerradas y en redes sociales, usuarios reportaron la situación de emergencia y llamaron a la gente a no salir en cinco. Sucesos parecidos se reportaron en Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso.

Aunque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco informó esta mañana que se logró restablecer el control, Dolores Gutiérrez afirmó que seguía cerrada la carretera hacia Cancún por la vía corta. Medios locales publicaron un video de un vehículo que ardía todavía bajo el distribuidor vial de Avenida Universidad, en la capital de Tabasco esta mañana.

López Obrador viajó esta mañana de Coatzacoalcos, Veracruz a Teapa, Tabasco, un día después de la inauguración del Tren Interocéanico, por lo que podría pasar por Villahermosa.

"Fue una noche bastante mala para los tabasqueños, pensábamos que no ocurrían tan serias las cosas en Tabasco, que todo estaba tranquilo, como dice el Gobierno, pero la verdad es que se ve que hay una delincuencia organizada muy bien preparada", dijo Juan Manuel Fócil y reprochó que la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, con la Junta de Coordinación Política del Senado para buscar salidas al problema de la delincuencia que asola casi todo el país.

Oficialmente, el Gobierno de Tabasco no ha reportado las cifras de víctimas y daños materiales, pero en una entrevista Hernández Bermúdez habló de al menos dos muertos en centros de readaptación y al menos 16 autos calcinados durante la noche y la madrugada.

El senador del PRD recordó que hace unos dos meses también se reportaron quema de vehículos en Cárdenas y Huimanquillo y que los tabasqueños sabían que la delincuencia iba en aumento.

El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, también consideró que ya había señales de riesgo en Tabasco, y criticó el descuido del Gobierno estatal.

"Algo se rompió en Tabasco y no me refiero solamente a la tranquilidad y a la paz. No hay información objetiva por parte del gobierno, incluso de una manera, a mi juicio, muy novata, trata de descalificar cosas. En la tierra del señor presidente de la República es un paso obligado a la península. Está muy cerca ahí algunas de las obras más emblemáticas de este gobierno. Pero no hay paz ni hay tranquilidad. Desde hace tiempo había grandes rumores y era un secreto a voces que los grupos delincuenciales tenían tomadas las ciudades y las rutas, carreteras", sostuvo en un mensaje en video.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó que esta "ola de terror" se vive en todo el país y que muestra el fracaso de la política de seguridad del Gobierno Federal.

"Es muy doloroso y preocupante la violencia que ocurrió ayer en Tamolécula del CBGbasco, pero lamentablemente es lo que se vive a diario en el país. Esta ola de terror refleja el rotundo fracaso de la política de abrazos a los criminales", apuntó en un mensaje en X.