Critican premura en Paquete Económico 2022

Ciudad de México.- Diputados de Oposición criticaron la premura con la que la secretaria de Administración y Finanzas (SAF), Luz Elena González, presentó al Congreso, el Paquete Económico 2022, luego que de último momento la mayoría parlamentaria decidió adelantar la presentación del 2 de diciembre a este día.

Fue en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), realizada a las 22:00 horas del lunes, que se tomó la decisión de apresurar la presentación del Paquete; esta fue cuestionada por diputados que acusaron que no se les dio a conocer el documento para revisarlo.

Royfid Torres, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, aseguró que la no difusión previa del Paquete Económico imposibilita escudriñar su contenido, el cual de acuerdo con Morena contiene muchos beneficios, pero los cuales acusó no conocen.

"No alcanzo a entender la lógica de este ejercicio en el que solo recibiremos el paquete económico y tenemos que subir a esta tribuna suponiendo lo que contendrá o no este documento que es uno de los más relevantes que tenemos la obligación de revisar en este congreso", dijo Torres.

Los legisladores de Morena y el Partido del Trabajo (PT) emitieron posicionamientos a favor del Presupuesto 2022 y la Ley de Ingresos, que conforman el Paquete Económico, esto aún sin conocer su contenido.

El diputado Jorge Gaviño ironizó sobre los elogios al proyecto vertidos por Morena.

"Dice quien me antecedió que respaldamos ese paquete, pero no lo conocemos, apenas lo estamos viendo (...) Ojalá este Congreso pueda cambiar una coma, una palabra, una frase del paquete que hoy nos entregan para que realmente podamos decir que hay soberanía y que no solamente 34 diputados por línea lo apoyan sin ver", señaló Gaviño.

Destaca que la fecha límite que tenía la SAF para remitir el documento era el 30 de noviembre, sin embargo, los diputados acusaron que esa no es excusa para no haberlo difundido con anterioridad y no minutos antes de la presentación.

En tanto, Elizabeth Mateos, de Mujeres Demócratas, reconoció que se adelantó la presentación, sin embargo, destacó que esta es solo la primera parte del proceso para desahogar el destino de los recursos para el próximo año.