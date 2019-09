Critican plazas automáticas que ofreció AMLO

Ciudad de México— Diputados de Oposición rechazaron la posibilidad del pase automático para que egresados de las normales accedan a las plazas magisteriales, como lo planteó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia mañanera, el Presidente dijo que él fue el que ofreció a los maestros el pase automático a los normalistas y justificó que con el pretexto del examen de admisión, se rechazaron a miles de jóvenes para entrar a la universidad.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo advirtió que el ofrecimiento del Presidente López Obrador contradice el Artículo tercero constitucional, porque no se permite la incorporación automática de ninguna escuela.

"Si la SEP actúa de esa manera, puede generar un juicio de constitucionalidad, por aplicar un procedimiento que no está contemplado en la Constitución que dice que son procedimientos públicos y

transparentes para la repartición de plazas", advirtió Bravo.

"Las plazas son del pueblo mexicano para la educación de sus hijos, no son botín de una fracción sindical para meter compadrazgos y usarlas para corromper".

Verónica Juárez , coordinadora de PRD, alertó que los acuerdos entre la CNTE y el Presidente, o lo que este ofrezca, no pueden estar por encima de la Constitución.

"Los maestros dicen lo que han logrado en una negociación con el titular del Ejecutivo, pero es anticonstitucional y contrario a lo que las legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión, estoy hablando de las dos Cámaras y también del Constituyente, de lo que aprobamos en el Artículo tercero constitucional.

"Entonces es algo que no está previsto, ahí entonces procedería precisamente que pudiéramos acudir a la Corte", precisó.

El coordinador priista, René Juárez, indicó que los maestros de la CNTE siempre quieren más.

"Ya tienen casi todo ofrecido, quieren más. Los privilegios y las canonjías a costa del sistema educativo de este país, y a costa de las niñas y niños de menor condición económica, que son los que van y acceder a la escuela pública, me parece que nadie puede estar a favor de eso.

"¿Qué quieren? Pues quién sabe. A lo mejor al rato van a querer también dirigir la Secretaría de Educación Pública. Quién sabe", manifestó el legislador ante la toma de la Cámara por parte de la CNTE", indicó el legislador del PRI.