Critican exponer a firmas farmacéuticas

Ciudad de México— Consultores criticaron el señalamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a las 10 empresas "consentidas" del Gobierno de Enrique Peña Nieto en la compra de medicamentos para el IMSS y el ISSSTE, por no haber documentado irregularidades.

"Habría que irse a la demostración (de presuntas anomalías), el tema es que no hace la demostración y sólo se señala", lamentó Enrique Martínez, director del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica.

Explicó que distribuidoras, como Fármacos Especializados representan un soporte logístico y financiero importante para los laboratorios y por eso éstos prefieren contratar sus servicios para la distribución de medicamentos en instituciones públicas.

"(Son) un 'colchón' desde el punto de vista financiero hacia los laboratorios por el hecho de los atrasos en pagos que tienen las instituciones. Son altos volúmenes con altos importes, en consecuencia, no cualquier distribuidor puede soportar esto", precisó.

Dijo que en la lista que ayer exhibió la Secretaría de Hacienda vienen referidas grandes distribuidoras que tienen enorme presencia nacional y son las que pueden llegar a los distintos puntos tratando de mantener el mismo precio.

Además, apuntó, son las instituciones públicas las que se apegan a la ley de adquisiciones federal o estatal para asignar a los proveedores de medicamentos.

Por otra parte, dijo que, según los análisis con los que cuentan, entre 70 y 80 por ciento de los procesos de adquisición de medicamentos ya son de carácter internacional, por lo que sorprende el anuncio del Presidente sobre que el Gobierno federal analiza la posibilidad de lanzar licitaciones internacionales para la compra de medicamentos del sector salud.

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que debido a que la compra de medicinas representa un legado de corrupción, opacidad y malos manejos, se busca llevar a cabo un proceso que permita abastecer de medicamentos y material de curación a las entidades, con base en adjudicación directa, que tendrá una vigencia del 16 de abril al 30 de junio.

Además habrá licitación internacional con la finalidad de proveer estos bienes durante el segundo semestre del año.

"De esta forma se reducirá el máximo la posibilidad de fugas e irregularidades que afecten las finanzas y comprometan el abasto oportuno y eficiente de medicamentos".

REFORMA publicó que la Presidencia difundió los nombres de las 10 empresas "consentidas" del Gobierno de Enrique Peña Nieto en la compra de medicamentos para el IMSS y el ISSSTE.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda, esa decena de compañías concentró 79.6 por ciento del gasto realizado en el periodo 2012-2018, que rebasó los 335 mil 340 millones de pesos.

Según el listado, Grupo Fármacos Especializados acaparó 31.8 por ciento de las compras, ya que recibió 106 mil 813.3 millones de pesos, otras empresas beneficiadas son Farmacéuticos Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, con ventas de 35 mil 149 millones y 34 mil 620 millones de pesos, respectivamente.