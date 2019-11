Critican en ONU impunidad por 'guerra sucia'

Ciudad de México— A 45 años, México no tiene avances significativos para esclarecer el paradero de cientos de personas que desaparecieron durante la guerra sucia en México, criticaron en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El grupo de expertos en derechos humanos de la ONU indicaron que no se ha implementado la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace 10 años en el caso "Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos".

El 25 de agosto de 1974, Radilla Pacheco fue detenido ilegalmente y desaparecido por elementos del Ejército Mexicano.

Su detención y desaparición forzada fueron denunciadas a nivel nacional y, ante la falta de una respuesta apropiada y debida diligencia en la investigación por parte del Estado, el 23 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana emitió una sentencia en contra de México por violaciones graves a los derechos humanos.

"A 45 años de la desaparición forzada del señor Radilla, y 10 años desde que la Corte Interamericana emitiera su emblemática sentencia, México está aún lejos de esclarecer la suerte y el paradero del señor Radilla y de los cientos de personas que desaparecieron durante la llamada 'guerra sucia' en México", resaltaron los expertos.

Destacaron que los responsables de estas violaciones no han sido llevados ante la justicia y lamentaron la ausencia de acciones encaminadas a la individualización de las responsabilidades.

"Es inaceptable que las denuncias penales tramitadas hasta la fecha no hayan resultado aún en la imputación de persona alguna, en relación con la desaparición forzada del señor Radilla, y de las otras personas desaparecidas por agentes del Estado en el contexto de la 'guerra sucia', afirmaron.

Aseveraron que el Estado mexicano tiene la obligación de continuar la búsqueda del señor Radilla y las demás víctimas de desaparición forzada hasta establecer su suerte y paradero, habida cuenta del carácter continuo del delito.

En ese sentido, recomendaron establecer un mecanismo especial, conformado por oficiales de alto nivel, a fin de favorecer la implementación de la sentencia.

"Instamos a las autoridades mexicanas a saldar la deuda pendiente, no sólo con la familia Radilla, sino con todas las personas que desde hace décadas buscan a sus familiares víctimas de los crímenes cometidos por el Estado mexicano en los años 70 y 80", expusieron.