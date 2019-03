Critican concesiones a CNTE en dictamen

Ciudad de México— Diputados de la oposición rechazaron la redacción que se acordó con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el dictamen de la reforma educativa respecto a los términos sobre el ingreso y ascenso de los maestros por medio de procesos de evaluación.

El dictamen contiene un artículo decimosexto transitorio que fue el centro de la polémica y la negociación en los últimos días, cuya redacción no es aceptada por diputados del PAN y MC, en tanto que el PRI la cuestionó.

"Artículo Decimosexto. Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional Apartado B. Con fundamento en este Decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros", cita el artículo pactado con la CNTE.

En el dictamen que se discute en las comisiones de Puntos Constitucionales y Educación desaparece la referencia a que la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes se ajustarán a lo que diga el Artículo Tercero constitucional, lo cual se consideraba en una redacción anterior.

El diputado del PAN Fernando Macías señaló que con la nueva redacción el artículo es ambiguo y es un riesgo para que se vuelva al viejo régimen de corrupción, donde se decidía por parte de los maestros adónde iban las plazas y sin considerar los méritos por procesos de evaluación.

"No podemos acompañar el dictamen, no vamos mientras esté este transitorio", dijo.

La diputada de MC Martha Tagle también advirtió que no están de acuerdo con esa redacción.

"El decimosexto debe tener una consideración más de lo que establece, se reconocen los derechos laborales del personal que trabaja al servicio de la educación, pero toda la parte de la admisión es claramente un asunto académico, reconocido en el Artículo Tercero constitucional", indicó.

La diputada del PRI Cynthia López señaló que su fracción apoyará el dictamen porque mantuvo la esencia de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

También cuestionó la redacción del decimosexto transitorio, pues lo consideró redundante porque la aplicación del 123 apartado B nunca perdió vigencia.

Puede ser un intento de burlar la redacción acordada, advirtió sobre la insistencia de que no se hiciera referencia a que la admisión, promoción y reconocimiento de los maestros se apegaría a lo establecido en el Tercero constitucional.

Por otra parte, en el cuerpo de la redacción del Tercero constitucional se mantiene el planteamiento de que el acceso al sistema educativo depende de procesos de evaluación y selección, ante lo cual se inconformaron diputados del PT y de Morena que son de la CNTE.

"La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su implementación, conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo", cita el dictamen.

"La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.

"Los nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de la ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio".

El dictamen aún no se vota.