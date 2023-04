Critican ciudadanos ataques y vacíos en debate por Edomex

Ciudad de México.- Cinco líderes mexiquenses -activistas, especialistas y líderes de colonos y empresariales- evaluaron para Reforma el alcance de las propuestas y las intervenciones de las candidatas y no quedaron nada satisfechos.

Lorena Gutiérrez, madre de Fátima y Daniel, víctimas de feminicidio y negligencia, lamentó los vacíos en el discurso de las candidatas al Gobierno del Edomex.

PUBLICIDAD

"No me llevo nada bueno de este debate".

Deplora golpeteo

Diana Bobadilla, defensora de derechos ambientales en el municipio de Metepec, criticó que el primer debate estuvo marcado por el golpeteo y ambas candidatas no abundaron en propuestas, sobre las que, dijo, tampoco mostraron suficiente conocimiento.

"Es lamentable que entre mujeres exista este tema de buscar competitividad comparativa. Por ejemplo, Delfina hablaba sobre los partidos, sobre cómo han sido en general, la percepción que se tiene, mientras que Del Moral era directa a denigrar a otra mujer; carácter no es igual a violencia", consideró.

La priista, indicó, no abundó sobre el tema de la contaminación del Río Lerma.

"Fue una gran oportunidad que le dio la moderadora al preguntarle: '¿Qué se va a hacer con el Río Lerma?' A lado del Lerma está una tratadora de agua olvidadísima, que ni siquiera tiene presupuesto y es del Gobierno estatal", señaló.

"Pudo haber dicho 'ya tenemos una tratadora a un lado, se puede fortalecer, se le pueden asignar recursos', en vez de hablar de otra cosa diferente, y ni siquiera conoce qué han hecho en el actual Gobierno, el pasado, a pesar de ser de un mismo partido".

Recordó a las dos candidatas que la Policía de Género que mencionan en sus propuestas ya existe y no ha mostrado los mejores resultados.

"Es usada para reprimir las manifestaciones feministas o de personas desaparecidas, donde quienes van en frente son mujeres. Esa Policía de Género ya existe. No es una propuesta nueva", enfatizó.

Quiere verlas más 'entronas'

Francisco Cuevas, presidente de la Unión Industrial del Estado de México, opinó que el debate no rebasó el margen de lo permitido, puesto que no hubo interrupciones entre las candidatas y ninguna subió la voz.

"Razonablemente bien", calificó.

De Delfina Gómez consideró que mostró ser "muy humana", algo que, dijo, es raro encontrar en el ámbito de la política.

"Sí veo a una persona diferente a la que vimos hace seis años. Desde mi punto de vista, tuvo un crecimiento impresionante", refirió.

En tanto, consideró que Alejandra Del Moral mostró ser una mujer con carácter, con ímpetu, joven que "tiene prisa por arreglar las cosas".

"Cuando uno ve a alguien inseguro, más cuando va a ocupar un cargo importante, da un poco de miedo", agregó.

En cuanto a las propuestas sobre servicios públicos, tema que consideró importante, dijo que las dos quedaron a deber, pues esperaba verlas "más entronas".

"Me hubiera gustado escuchar cómo el Estado de México puede y debe presionar al Gobierno federal para poder resolver temas de agua. Que no se maneje por un tema político", solicitó.

Cuevas indicó que las dos aspirantes deben plantear alternativas sobre basura y alumbrado público.

"Me gustaría ver a candidatas más entronas hacia arriba, con el Gobierno federal, y hacia abajo con los 125 municipios del Estado".

'No me llevo nada bueno'

Lorena Gutiérrez, madre de víctimas de violencia, se dijo decepcionada tras escuchar a las candidatas, quienes, señaló, en el tema de género dejaron vacíos, mostraron desconocimiento y omitieron a las colectivas.

"Nada de lo que dicen se lleva a cabo. Nada de lo que dicen lo ponen en práctica", sostuvo.

Las víctimas colaterales de violencia de género, subrayó, son revictimizadas porque no tienen acceso al sistema de impartición de justicia, tema que en el que, consideró, no abundaron.

"Sus cifras no son nada cercanas a la realidad. Las veo muy poco comprometidas. Jamás hablaron de los vacíos que hay con las víctimas colaterales del feminicidio, como lo son los huérfanos, los hermanos, y toda la impunidad", apuntó.

"¿Cuándo nos van a escuchar? ¿Cuándo van a voltear a vernos? No hay empatía y se nota".

Gutiérrez dijo que mientras las colectivas buscan caminar unidas, ambas candidatas optaron por el golpeteo.

Sobre la Policía de Género, consideró que no ha cumplido con su función y tampoco los botones de pánico.

'Acciones, no varitas mágicas'

Meni Cohen, presidente de la asociación de colonos de Tecamachalco, Edomex, consideró que la primera en lanzar ataques fue Delfina Gómez, lo que, estimó, empezó por romper la comunicación.

"Cuando empiezas tú, por experiencia te lo digo, empieza la discomunicación. Sentí a la candidata Delfina atacando al principio, obviamente la otra candidata pues se defiende", manifestó.

Criticó que la morenista haya llevado al debate frases del Presidente López Obrador, al indicar que la corrupción y atender temas complejos como servicios públicos necesita acciones y no de varitas mágicas.

También pidió que la próxima Gobernadora actúe con una valoración de qué está bien y a partir de eso construya y no destruya.

"El agua y esas cosas no es fácil de atender, no puedes llegar a decir 'se va a resolver porque yo digo' (...) no es fácil, porque hoy tenemos un desabasto de agua a nivel nacional y no es porque alguien le cerró la llave", dijo.

"Sentí más emotivo, más fuerte, más retador, más con ánimo de resolver a la candidata Del Moral y la pregunta y dejo que aquí ¿cómo se gobierna teniendo a la mitad en contra?, ¿cómo? Si alguien va a ganar, qué les va a decir una vez. Sabemos cuáles son las necesidades del Estado, sabemos cuáles son las ventajas", agregó.

Calificó como positivo el que la priista pida la reconciliación al considerar que no se necesita un ambiente de polarización.

Ve falta del qué y el cómo

La ex integrante del Consejo del Sistema Anticorrupción, Palmira Tapia, criticó la falta de propuesta en la materia durante el debate de candidatas al Gobierno del Edomex.

"Vi un debate con demasiadas descalificaciones personales, imprecisiones y, de plano, mentiras de parte de una de las candidatas", opinó.

"Creo que esto de mostrarse como una mujer con carácter, como que se asume de una persona agresiva, yo la sentí así. Mostrarse como una persona con carácter, arrojada, no tiene por qué descalificar".

Sobre la acusación contra la morenista, quien pidió diezmo a sus trabajadores cuando fue Alcaldesa de Texcoco, recordó que la multa fue a su partido.

"Decir que alguien está tomando las decisiones por ti, me parece una afirmación grave y nada sorora entre mujeres; va en el camino que no queremos: que la que te ponga el pie sea otra mujer", agregó.

A la ex consejera le llamó la atención que la priista no tenga una propuesta concreta en materia anticorrupción.

Para el segundo debate, Tapia pidió que las dos aspirantes a gobernar el Edomex abunden más en los "cómo" de sus propuestas.

"(Los debates) son oportunidades de oro para informar con precisión cómo van a cumplir sus promesas de campaña; el qué y también el cómo", demandó.