Critican aval apresurado a T-MEC en México

Ciudad de México— Senadoras del PAN y del PRI consideraron que México se apresuró a ratificar el T-MEC en junio de este año.

Durante la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en el Senado, legisladoras destacaron el hecho de que el acuerdo no ha sido aprobado por los congresos de Estados Unidos y Canadá.

"Lo que nos preocupa es que se haya apresurado la ratificación del T-MEC en México, aun cuando hay tanta incertidumbre en los gobiernos de nuestros vecinos", expuso la senadora Gina Cruz.

La senadora Beatriz Paredes recordó a Ebrard que en su momento, se sugirió que se estaban precipitando al aprobar el T-MEC.

"Habíamos oído, conocíamos que en el Congreso de Estados Unidos los demócratas estaban planteando modificaciones", indicó la legisladora del PRI.

"Sin embargo, en este propósito de acompañar una política de Estado, este Senado de la República lo ratificó, por eso no queremos que se nos sorprenda con acuerdos paralelos que trastocan el sentido y los alcances del T-MEC", añadió.

Paredes reprobó que en el tema del T-MEC dejó de darse una dinámica que el Canciller aceptó en su comparecencia ante la Comisión Permanente, de constituir una comisión plural de acompañamiento para la ratificación del

acuerdo de libre comercio entre el Gobierno federal y el Senado.

"No hemos tenido una comisión plural de acompañamiento, la facultad de ratificar los tratados es la primera cláusula del artículo 76 constitucional, el Senado juega un papel central", manifestó.

"En su oportunidad, en una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, acordamos que era indispensable se nos viniera a comentar la materia de los supuestos acuerdos paralelos. No puede haber acuerdos paralelos sin ratificación de este Senado", agregó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó que México se haya precipitado.

"Si no estuviese ratificado, no nos estarían pidiendo que revisáramos algunos temas que ya dije, el laboral, el ambiental, principalmente, sino que estarían negociando casi todo el contenido del Tratado, incluyendo los mecanismos para resolver controversias", explicó.

"La decisión que ustedes tomaron fue la correcta", añadió.

Ebrard indicó que si se llega algún entendimiento sobre los cambios planteados por Estados Unidos se hará un addendum.

"Ahorita no existe, no lo hemos mandado, no porque queramos ocultar algo, sino porque, como yo lo dije, hasta antes del fin de semana, todas las pláticas eran pláticas sin documentos, era ahí como verían qué tal, qué pensarían, no teníamos ningún documento hasta el fin de semana se dio una primera revisada a lo que ellos llaman leyes de implementación y pues ahora está nuestro negociador allá y seguramente para mañana tendremos una mucho más clara noción de qué significa lo que ellos están haciendo entre la administración y su Congreso", dijo.