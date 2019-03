Critican a AMLO en Congreso de Lengua Española

Argentina— La exigencia de perdón del presidente Andrés Manuel López Obrador a España por las barbaridades de la Conquista de hace 500 años fue rechazada en el octavo Congreso Internacional de la Lengua Española.

La petición fue calificada de demagógica pues cierra los ojos ante la barbarie que sufren lo mexicanos en el presente.

El director del Instituto Cervantes, el poeta Luis García Montero, fue contundente: ¿por qué López Obrador exige cuentas a España por las barbaridades del pasado pero cierra los ojos ante las humillaciones que sufren hoy los mexicanos en Estados Unidos?

"Más que comprometernos con barbarie del pasado deberíamos de pensar en el futuro real reafirmándonos en el compromiso democrático.

"Por ejemplo, a mí me preocupan mucho los informes que me llegan desde los Instituto Cervantes de Estados Unidos cuando se comenta que a los mexicanos o hijos de inmigrantes mexicanos se les avergüenza en los jardines de infancia por hablar español, cuando en una fila de un supermercado de Washington se insulta a un hispano por hablar español, de verdad que ese es el compromiso que debemos de tener entre todos para luchar por la democracia", dijo.

García Montero consideró que si de pedir perdón se trata, también se podría hacer por la Conquista de España por los árabes o por la barbarie de la Guerra Civil española en 1936, el derrocamiento de Salvador Allende en Chile en 1973 o por la masacre de estudiantes mexicanos en Tlatelolco el 1968.

"La historia del ser humano ha sido la historia de la barbarie, de la violencia, pero nuestro compromiso debe estar en el futuro. Si sirve de ejemplo, pidámonos todos perdón, pero no utilicemos esas estrategias para impedir un compromiso de futuro y del presente", apuntó.

En la conferencia inicial del Congreso de la Lengua, que arranca mañana en esta ciudad, también el presidente de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, criticó la solicitud del mexicano.

Dijo respetar la opinión del Presidente López Obrador pues está en su derecho de emitir su opinión sobre la Colonia, que duró tres siglos.

Agregó que en todas las conquistas y en las colonizaciones siempre ha habido brutalidades y excesos.

"Me extraña un poco que no se generalicen las acusaciones contra todos los países colonizadores que las han cometido por igual y que no se destaque que la colonización española, además de esas brutalidades, trajeron a América otras cosas grandes para su cultura para la convivencia y para el progreso", dijo.

El presidente de la Academia Argentina de Letras, José Luis Moure, afirmó que este tipo de solicitudes no son nuevas, se dan cada cierto tiempo, dijo pero que no llevan a ninguna parte.

"Es inconducente y no va a llegar a ningún frente, tiene un tufillo a demagogia", dijo.

No se puede olvidar que son momentos políticos diferentes, son fatalidades históricas, insistió el argentino.

"Yo contra la realidad no me pelearía mucho más", dijo.