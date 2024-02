Critica Sheinbaum foto de Xóchitl con Felipe Calderón

Ciudad de México.- La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, dijo que la foto de su contrincante Xóchitl Gálvez con el ex presidente Felipe Calderón refleja que la Oposición va a declarar nuevamente la guerra contra el narcotráfico.

"Esa imagen Calderón- Xóchitl lo que muestra es la política del frente. Lo que refleja es que la política de seguridad del frente va a ser la guerra contra el narco nuevamente. No se nos puede olvidar que (Felipe Calderón) decretó la guerra contra el narco y además puso al frente a un narcotraficante que hoy está preso en Estados Unidos.

"¿Quién fue el Secretario de Seguridad Pública de Calderón? Genaro Luna García, preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico que, como ya sabemos, lo dijo el propio Presidente (Andrés Manuel López Obrador) en su libro, era uno de los hombres de confianza y le hablaba al oído a (Felipe Calderón)... quien llegó con fraude electoral", aseguró la candidata en conferencia de prensa con medios en Culiacán.

Cuestionada sobre la violencia en México y los ataques de los que han sido víctimas candidatos, Sheinbaum aseguró que habrá una elección pacífica.

"También están generando esta idea de que va a ser una elección muy difícil, y no, va a ser una elección pacífica y el pueblo de México se va a encargar de cuidarnos.

"Va a ser una elección pacífica y va a salir el pueblo de México a ejercer su derecho de participar".

La exjefa de Gobierno reconoció que hay zonas en el País donde la Secretaría de Seguridad Federal tiene mapeada los focos de mayor violencia y ahí se está trabajando con el INE, para tener mayor vigilancia en esos lugares.

Incluso, afirmó que ella no siente ningún riesgo.

Precisó que tiene un apoyo de seguridad de la Sedena discreto.

"A mí me gusta así, no me gusta estar lejos de la gente, por un grupo de gente que me esté protegiendo".

A través de sus redes sociales, Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa, compartió una imagen de su encuentro con Sheinbaum.

"Una mañana muy agradable en Culiacán, con mi apreciada amiga @Claudiashein, Jesús y @InzunzaCazarez , desayunando al estilo sinaloense".