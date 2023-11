Critica Sheinbaum dichos de Zedillo

Ciudad de México.- La aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, respondió ayer a las críticas del expresidente Ernesto Zedillo contra el populismo y su señalamiento de que le gustaría ver en México un mandatario que no sea elegido mintiendo a la gente.

“Zedillo nos viene a hablar de que está en riesgo la democracia del país, que es lo peor que le puede pasar a México, ¿y saben qué le contestamos? Que la democracia es el poder del pueblo, y eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador y eso es lo que vamos a hacer durante el período que nos toque gobernar”, afirmó.

De gira en el municipio de El Marqués, en Querétaro, también se lanzó contra los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña.

“Calderón que dijo que llegó ‘haiga sido como haiga sido’, espurio, ¿y qué trajo a México Calderón? Trajo la guerra a nuestro país, que lo peor que tenía México era el narcotráfico y había que combatirlo... y resulta que hoy nos enteramos que al que puso de responsable de la guerra contra el narco estaba aliado con un grupo y que recibía dinero del narcotráfico.

“Y después de eso llegó Peña Nieto, corrupción tremenda, hizo la última de las llamadas reformas estructurales, la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, dijo que se iba a producir mucho petróleo con la reforma estructural y durante su período se cayó la producción petrolera y se cayó la producción de gasolina, y se cayó la producción de diesel, y de paso nos dejó los gasolinazos”, señaló.

Por otro lado, Sheinbaum insistió en que Morena va a ganar en 2024 no sólo la Presidencia de la República, sino las senadurías, diputaciones y los gobiernos que en la actualidad encabeza la oposición.

“Vamos a ganar Querétaro, y vamos a ganar no sólo la Presidencia, vamos por las senadurías y vamos por las diputaciones federales, vamos por el ‘Plan C’ del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Así que hay que seguir organizándonos, que no porque vayamos arriba en las encuestas hay que confiarse... y les explico, porque es organización y también es suma, miren ustedes, el presidente sin aumentar impuestos ni deuda ha logrado mucho, pero increíblemente ‘por el bien de todos, primero los pobres’, quiere decir, por el bien de todos”, agregó.

La morenista presumió que en su mitin se hayan sumado empresarios, académicos, artesanos y científicos de Querétaro, incluido un familiar de Francisco I. Madero.

La semana pasada el expresidente Ernesto Zedillo declaró, en alusión a López Obrador, que espera que a México no lo gobierne alguien que dice mentiras a la gente y que no reconoce sus errores.

“Me gustaría ver un presidente que no sea elegido mintiendo a la gente, un presidente que no gobierne mintiendo a la gente, culpando a otros por sus propios errores... prometiendo cosas que no serán entregadas, efectivamente; que tampoco divida a nuestras sociedades”, expuso durante su participación en el Foro Global sobre Problemas de Disparidad en América Latina, Palestina e Irán, organizado por el Instituto Pearson, de la Universidad de Chicago.