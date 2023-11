Critica Sheinbaum a Xóchitl por celebrar triunfo de Milei

Ciudad de México.- En su gira de precampaña por Tabasco, Claudia Sheinbaum criticó a su rival electoral, Xóchitl Gálvez, por aplaudir el triunfo de Javier Milei en Argentina, al considerar que su proyecto será privatizador.

En el mitin realizado en el municipio de Cárdenas, territorio al que llamó "cuna del movimiento obradorista", se refirió al triunfo de Milei, que en el poder, previó, implantará políticas privatizadoras.

"Ahora el presidente que llegó a Argentina, el que ganó, va a privatizar la educación pública, la salud pública ¿y quién le aplaude? La candidata del Frente, ¿quién le aplaude? Fox, Calderón, porque eso es lo que ellos son", opinó.

"Imagínense ustedes que la primaria fuera privatizada y que solo pudieran estudiar los que tienen dinero para pagar la educación, o que solamente reciban salud los que puedan pagar para recibir la salud. Eso no es lo que nosotros queremos, nosotros queremos que el pueblo de México conserve y profundice sus derechos, porque la educación pública no es una mercancía, no es un privilegio, es un derecho del pueblo de México consagrado en el tercero constitucional", agregó.

La precandidata única a la presidencia por Morena, PT y el PVEM, refirió que en México sólo existen dos opciones, continuar con el movimiento que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador o el retorno a una época que calificó como neoliberal.

En este evento realizado en la Plaza Hidalgo, mencionó los sexenios de los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Si recuerdas, antes había programas sociales que compraban votos, decían 'te doy esto por parte del Gobierno pero me entregas un voto', ahora no, son programas universales, que además nadie va a poder quitar porque la pensión de adulto mayor ya es un derecho establecido en la Constitución de la República", aseveró.

En el primer día de precampaña en Tabasco, se comprometió, de llegar a la Presidencia, a consolidar el IMSS-Bienestar para brindar servicios gratuitos, a realizar 7 proyectos de trenes de pasajeros y a pugnar por más espacios para que jóvenes sin recursos accedan a la educación.

"Esa es la diferencia con el otro proyecto, fíjense", refirió.

Entre los invitados estuvo Tey Molliendo, presidenta estatal de Morena; José Ramiro López Obrador, consejero nacional de Morena; Mónica Fernández, senadora y Lorena Méndez diputada federal, ambas legisladoras por el estado y de Morena; Miguel Armando Vélez, dirigente estatal del Partido Verde; y Martín Palacios, dirigente estatal del Partido del Trabajo.

Entregan constancia a Javier May en Tabasco

En el evento, Javier May Rodríguez recibió de manos de Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, presidente nacional de Morena, la constancia que lo acredita como precandidato único a la Gubernatura de Tabasco.

"Quiero anunciarles que después del resultado de las encuestas, de la consulta al pueblo, también tenemos precandidato único aquí en Tabasco, al Gobierno del Estado, Javier "El Tren" May como le dicen (...) aquí, calientita (constancia) la vamos a firmar", expuso Delgado.

Acto seguido, la candidata presidencial la firmó y él, en su discurso resaltó que en Tabasco se inició "el sueño de la Cuarta Transformación". May señaló que su Gobierno buscará que la entidad sea "ejemplo nacional de la consolidación de la 4T".

"Hay que alejarse del mismo molde burocrático, hay que dejar en el olvido ese molde y hacer las cosas en Tabasco y emprender acciones radicales de fondo en nuestro estado. Vamos a dar otra batalla, que vamos de nueva cuenta a la lucha porque la obra de la transformación no se ha terminado, falta concluir la obra de transformación que inició nuestro presidente de la República.

"Los adversarios quieren regresar, que regrese el régimen de corrupción y de privilegios, pero desde aquí, desde la cuna de nuestro movimiento les decimos que no van a regresar", dijo.