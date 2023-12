Critica líder morenista a fiscal de Guanajuato tras masacre

Ciudad de México.- Tras la matanza de 11 jóvenes que estaban en una posada en Salvatierra, Guanajuato, el senador Eduardo Ramírez Aguilar cuestionó el desempeño del fiscal estatal, Carlos Zamarripa.

En opinión del jefe de la bancada morenista, Zamarripa ha acumulado más poder que el propio gobernador, Diego Sinhue.

"Hay que hacer un análisis profundo si el problema es el fiscal en Guanajuato, porque no se está cumpliendo con la investigación del delito, no se está aplicando la ley y si el río suena es porque agua lleva. No me atrevo a acusar, pero el tema es que es en el ámbito de su responsabilidad estatal", planteó.

"El fiscal tiene un poder más grande que el del gobernador, es necesario hacer una revisión constitucional", sostuvo.

Ramírez Aguilar se manifestó en favor de que haya un cambio en la estrategia de seguridad nacional.

El senador Germán Martínez fustigó la política de "abrazos, no balazos" del presidente López Obrador.

"López Obrador y Morena traen de fiesta a los criminales. ¿Por qué? Porque les dan abrazos. ¿Por qué? Porque han dejado a los soldados y al Ejército inerme. ¿Por qué? Porque traen a las Fuerzas Armadas cuidando trenes, haciendo obras y cuidando aeropuertos y no cuidando a los mexicanos. Necesitamos devolver el miedo a los criminales que la 4T les quitó", acusó.

Para el fundador del Grupo Plural, "este Gobierno es cómplice por los abrazos con los criminales".

"Los ciudadanos nos sentimos inseguros en las calles, y hay que devolverles el miedo en las calles".

Martínez Cázares dijo que, "si hay balazos, se deben respetar los derechos humanos".

"Respeto a los derechos humanos, pero no abrazos", soltó.