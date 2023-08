Critica Frente silencio de AMLO por jóvenes desaparecidos

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez criticó que el presidente no dedicara tiempo de la mañanera para hablar sobre los cinco jóvenes asesinados en Lagos de Moreno y solo mencionara que no escuchó al final la pregunta al respecto.

"Lo que me parece lamentable es que durante las dos horas no se haya referido al tema si después no escuchó, quizá le puedo creer, pero no es posible una conferencia mañanera donde tienes desaparecidos a cinco jóvenes y no menciones nada, para mí eso es lo criticable".

PUBLICIDAD

Aparte, Beatriz Paredes, aspirante del PRI a la Presidencia, dijo que fue una falta de respeto total.

"Fue una falta de respeto total y hay que recomendarle un..." expresó, mientras Gálvez coplementó: "un aparato auditivo".