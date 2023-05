Critica embajador de México a senador por comentarios ‘racistas’

El Paso.- El embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, criticó al senador John Kennedy, republicano por Louisiana, por una declaración despectiva que hizo en una audiencia en el Senado la semana pasada, informó The Hill.

Mientras incitaba a la administradora de la DEA (Administración para el Control de Drogas), Anne Milgram, a respaldar las acciones militares y policiales de Estados Unidos en México, Kennedy dijo que “sin el pueblo de EU, México –hablando en sentido figurado– estaría comiendo comida para gatos enlatada y viviendo bajo una tienda de campaña detrás de un Outback”.

PUBLICIDAD

En respuesta, Moctezuma le escribió a Kennedy una carta de dos páginas.

“No creo que la gente de Luisiana se sienta representada por las palabras vulgares y racistas que usaste”, dijo.

En la audiencia del Senado, Kennedy le preguntó a Milgram cuatro veces si creía que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debería invitar al ejército y las fuerzas del orden de EU al país para luchar contra los cárteles.

“Si el presidente López Obrador invitara al ejército estadounidense o al personal encargado de hacer cumplir la ley a venir a México y trabajar con los suyos, podríamos detener a los cárteles, ¿no es así?”. Kennedy preguntó en la cuarta interacción de su pregunta.

“Creo que podemos detener a los cárteles”, respondió Millgram.

Kennedy presionó a Millgram sobre si había sugerido tal despliegue al presidente Biden y pasó a una comparación de la producción económica de los dos países.

“Nuestra economía es de $23 billones, la de México es de $1.3 billones. El nuestro es 18 veces más grande. Compramos $400 mil millones cada año a México”, dijo Kennedy, antes de lanzarse a su metáfora de la comida para gatos.

“Mientras escuchaba, mi reacción inicial fue responderte en el mismo tono bajo, desinformado y arrogante que usaste”, escribió Moctezuma.

“Pero siempre es mejor usar el cerebro que las tripas, por eso recordé la vibrante relación que existe entre México y Estados Unidos”.

“Cuando en México se conocieron tus insultos racistas y xenófobos, la gente se preguntó ‘¿Cómo puede decir eso un Kennedy?’, ya que la imagen del presidente John F. Kennedy en México es un faro que ilumina el camino de la libertad, la democracia y la inclusión”.

“Pero no pasó mucho tiempo para saber que John Neely Kennedy no es de la familia del ex presidente”, agregó Moctezuma.

Así mismo pidió al senador que se disculpe “con sus ciudadanos porque lo que afirmó no es digno del estado de Luisiana, conocido por ser un crisol cultural”.

“Dados los estándares morales expresados en su desafortunada declaración, no esperamos ninguna reconsideración de su parte”, agregó.

Sin embargo, el embajador de México expresó “la voluntad de dialogar con objetividad y respeto sobre el tráfico de drogas y armas, entre otros desafíos que nuestras naciones deben enfrentar juntas”.