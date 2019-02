Critica AMLO simulación en la SCT

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hay funcionarios que simulan apoyo a la ciudadanía, pero no resuelven los problemas de fondo.

De gira en Tejupilco, municipio de la Tierra Caliente mexiquense, el Presidente criticó el estado de la carretera que conduce de Toluca a Ciudad Altamirano, por la que transitó ayer.

Dijo que comunicó su inconformidad a la Dirección General de Conservación de Carreteras de la SCT, que encabeza Salvador Fernández Ayala.

Ante cientos de habitantes de este municipio, el Presidente dijo que hoy volvió a transitar por la misma vialidad para llegar a Tejupilco, se encontró cuadrillas de trabajadores remozando los baches, lo que criticó, por considerar que se trata de una simulación para congraciarse con el Presidente.

"Fíjense que ayer que pasé hacia Altamirano, hacia la Tierra Caliente, le hablé por teléfono al de la Secretaría de Comunicaciones, el encargado de preservación del camino. Le dije oye, yo no vengo en avión, no tengo helicóptero, ando a ras de tierra, como la gente, y está muy mal el camino. Él me dijo: 'sí, señor Presidente, ya tenemos un plan para la conservación de ese camino desde Toluca hasta Altamirano'.

"Hoy, que regreso ya me encuentro una cuadrilla de trabajadores echando chapopote, tapando los baches; la verdad me dio pena, porque eso es la mala costumbre: nada más porque saben que va a llegar el Presidente (hacen el trabajo)", dijo el tabasqueño.

El presidente lanzó una advertencia a los funcionarios que pretenden seguir engañando.

"Lo digo aquí, porque nos están viendo, seguramente en otras partes se va a transmitir este acto, para que ningún funcionario simule, que ya no se le engañe al pueblo", pidió.

El Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2019 de la SCT contempla un presupuesto de 15 mil 900 millones 870 mil 237 pesos.