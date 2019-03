Critica AMLO seguridad privada excesiva

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que, en Administraciones anteriores, las dependencias del Gobierno federal abusaron de la contratación de empresas de seguridad privada para el resguardo de instalaciones.

Sostuvo que, mediante esquemas de corrupción, proliferaron compañías que le vendieron al Gobierno el servicio de protección privada.

"Hay un caso surrealista, kafkiano. El Gobierno contrataba, y todavía lo sigue haciendo, porque no se pueden cancelar de la noche a la mañana los contratos, contrataba a 50 mil elementos de policías privadas para cuidar las instalaciones del Gobierno, casi todas las dependencias tenían contrato con empresas privadas para la seguridad de las instalaciones y de las oficinas del Gobierno", apuntó.

"Crearon por la corrupción muchas agrupaciones de seguridad privada que le vendían el servicio al Gobierno, no estoy hablando del Gobierno en su conjunto, de los Gobiernos estatales y municipales, no, sólo del Gobierno federal".

En conferencia de prensa, precisó que, de esos 50 mil agentes, sólo 3 mil pertenecen a la división de Protección Federal de la PF, dedicada al resguardo de inmuebles federales.

"Vamos a fortalecer a la Policía Federal, que tiene un sistema de servicios para la vigilancia de oficinas, pero de esos 50 mil se contrataban a la PF sólo 3 mil, estamos viendo qué empresas, qué oficinas, a qué se dedicaban.

"Por eso tengo mucha confianza de que nos va a alcanzar el presupuesto, es que era un desastre, un desbarajuste, era algo de ineficiencia extrema, de no importarles", acusó.

El titular del Ejecutivo no precisó a cuánto asciende la suma total de tales contratos, pero aseguró que no los cancelará.

"(Se gasta) mucho dinero, estamos haciendo toda la revisión, me gustaría hasta cancelar todos los contratos, no lo puedo hacer, primero, por la cuestión legal, y, segundo, porque quiero ver en dónde estaban (esos agentes), en qué Secretaría, cuánto se pagaba, si era real, qué funciones tenían", detalló.

López Obrador criticó que, mientras la Administración federal se resguardó con miles de agentes privados, la ciudadanía fue dejada en el abandono.

"Mientras, la seguridad pública, que es la función principal o una de las funciones básicas del Gobierno, se atendía son 10 mil elementos. El estado de indefensión de la gente era total, pero el Gobierno sí estaba protegido, pero ni siquiera con policías, marinos, soldados, sino con elementos contratados a empresas privadas de seguridad, ¿no les parece increíble? 50 mil elementos para cuidar las oficinas", expuso.

El Primer Mandatario agregó que se evitará la contratación de despachos y especialistas cuyas funciones pueden ser realizadas por recursos humanos del propio Gobierno.