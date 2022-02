Critica AMLO política exterior de EU

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que Estados Unidos no cambie su política exterior y siga financiando a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

"Acerca de la intervención de EU pues es muy lamentable, pero también desde hace tiempo se ha venido dando. En los cables de WikiLeaks, por ejemplo, toda esa gente, todos estos periodistas (del conservadurismo) ninguno demanda la libertad de Julian Assange, que lo tienen preso, ninguno. Porque en sentido estricto no son periodistas, no enfrentan al poder opresor.

"Yo lamento mucho que el Gobierno de Estados Unidos no cambie su política exterior, que sigan practicando la misma política de hace dos siglos. Yo no estoy tratando este asunto de manera sistemática porque la verdad me apena, son de estos asuntos que dan pena ajena, o sea (...) cómo voy a tratar esos importantes temas de las naciones con el dinero que le da (Estados Unidos) a Claudio X. González y a la señora Casar. O sea, es rebajarse como Gobiernos y como naciones; ojalá y se haga una revisión de esas políticas", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal se lanzó también contra el senador Ted Cruz, quien este mes señaló a México de "socavar el imperio de la ley" y advirtió a la Administración de Joe Biden que el Presidente López Obrador podría estar incurriendo en abuso de poder, lo que -dijo- socava el Estado de Derecho y pone en peligro la relación bilateral.

"Es lo mismo el señor Ted Cruz, imagínense, ¿por qué se mete? Yo le diría a los estadounidenses que son nuestros amigos -porque tenemos muchos amigos en Estados Unidos y muchos amigos estadounidenses de origen mexicano- pues que consideren a ese señor como un metiche que está auspiciando la discordia.

"Y claro que somos libres, pero imagínense un candidato a un cargo, en cualquier país, que se mete en la vida interna de otro país. Entonces, a mis amigos estadounidenses, a nuestros paisanos, pues que no le tengan confianza a este señor Ted Cruz, porque es chueco, así de claro", expresó.