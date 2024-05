Critica AMLO petición de declinaciones en 2018

Ciudad de México.- En medio de las tensiones entre la oposición y MC, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que, en el proceso electoral de 2018, el PAN haya buscado la declinación del candidato del PRI, José Antonio Meade, en favor de su abanderado, Ricardo Anaya.

El mandatario se refirió al tema sin mencionar la confrontación registrada en los últimos días, luego que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pidió al abanderado presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, bajarse de la contienda, para que Xóchitl Gálvez concentre suficientes y logre vencer a Morena.

"Sí lo puedo decir, fue hace seis años, le fueron a decir al Presidente (Enrique) Peña que convenciera a Meade que (declinara) por Anaya. El Presidente dijo no, pero (eran) los potentados, no estamos

hablando de achichincles o aspirantes a fifís, no, la cúpula", refirió.

"Luego ofrecieron que Anaya declinara por Meade, tampoco aceptó el Presidente Peña. Luego dijeron que el que podía ganar era el actor Eugenio Derbez, pero no aceptó".

Ayer, "Alito" Moreno afirmó que, si a Álvarez Máynez le "faltan huevos", él se los puede prestar.

El dirigente del PRI reaccionó así después de que el abanderado emecista rechazara la propuesta que le planteó para renunciar a su liderazgo en el tricolor a cambio de que respaldara la candidatura de Gálvez.

"Son momentos de tomar definiciones en todo el País. Salieron muy varoncitos, ¿no? Y luego les hizo falta carácter. Hay que decirle a Máynez que si le hacen falta huevos, yo le presto. Porque hay que defender a México. Esto no es una borrachera en un palco de fútbol", expresó el priista.

Esta mañana, el Presidente consideró que ese tipo de polémicas y confrontaciones verbales no son nada comparadas con el clima hostil que se vivió en otros procesos electorales.

"Pero aquí es otra cosa y todo marcha muy bien, faltan 16 días para la elección, falta poco y todo va bien.

"A mí me tocó estar en tres elecciones presidenciales, estaba más caliente, ahora está fresa la campaña", afirmó, "hace seis años que me tocó y no, no, no. Se reunían allá, en Punta Mita, en la zona turística más lujosa, los machuchones, para ver cómo nos paraban, nos detenían".

"A estas alturas estaban haciendo reuniones y pasando la charola, querían que se unieran partidos, que un candidato declinara a favor de otro", aseveró.