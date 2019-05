Crítica AMLO a concesionarios de Internet

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los concesionarios de Internet por enojarse luego de que ha criticado que tuvieron la oportunidad de comunicar con la red a todo el país y no lo hicieron, informó El Universal.

"Se enojan los que han tenido las concesiones para introducir internet cuando digo que hay comunicar al país con internet, pero si ellos tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, por qué se van a enojar", expresó.

De gira por esta localidad para revisar en ejidos y rancherías el avance del programa Sembrando Vida, el Jefe del Ejecutivo Federal sostuvo que su gobierno va a comunicar a todo el país con Internet.

"Tampoco hay Internet, no hay telefonía móvil, todo esto se está grabando y lo van a saber en todo el país y también en el extranjero, porque es, desgraciadamente, una muestra del atraso que existe en nuestro país. Ahora el gobierno va a comunicar a todo México con Internet", indicó.

En el Ejido el Diamante, el presidente sostuvo que hay forma de comunicar al país con Internet a través de todas las líneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Así como se hicieron esas líneas para electrificar a los pueblos, por esas mismas líneas va a pasar el cable y va a llegar a las casas para que haya telefonía y haya Internet en todos los pueblos de México, explicó.

Sostuvo que desde 1994 existía una ley, que ahora ya se eliminó, que protegía la corrupción.

"Ya llevaba más de 20 años y ahora ya se quitó esa ley. Ahora el que roba va a la cárcel sin derecho a fianza. Se va a acabar la corrupción en México, porque no es que falte presupuesto, no es que en México no haya dinero, el problema es que se lo robaban todo", dijo.