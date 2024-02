Criminales rechazaron plan de tregua de obispos en Guerrero

Chilpancingo, México.- Cuatro obispos de diversas diócesis en Guerrero sostuvieron diálogos individuales con los líderes de organizaciones criminales, quienes rechazaron la propuesta de tregua y búsqueda de paz.

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, mencionó que uno de los argumentos que plantearon los líderes de los cárteles para rechazar la tregua es la disputa por los territorios que controlan.

"Territorios, no los sueltan, les ha costado vidas, les ha costado trabajo, les ha costado dizque ganárselos y no los sueltan", señaló el prelado José de Jesús González.

Esta declaración ilustra cómo los líderes de los grupos criminales defendieron su postura durante el diálogo previo al estallido de la violencia en varios municipios de Guerrero en enero de 2024.

El obispo detalló que él tuvo encuentros con líderes de las organizaciones criminales de Tierra Caliente y de la Sierra de Guerrero.

"A nosotros (a la Iglesia) nos han matado (la delincuencia organizada) a ministros de la comunión, acólitos, presidentes de la comunión, mayordomos, catequistas, ahorita no nos han matado sacerdotes, pero sí ya los hubo anteriormente y eso nos da tristeza", comentó el prelado durante una entrevista que dio al final de la misa que ofició en la catedral de la Asunción en Chilpancingo con motivo del inicio de la cuaresma de la Semana Santa.

José de Jesús González afirmó que, aunque no se alcanzó un acuerdo para una tregua durante los diálogos con los líderes de las organizaciones criminales, él y los otros tres obispos continuarán buscando más acercamientos para alcanzar la paz.

"Nosotros vamos al corazón, no a las cosas materiales, pero ellos (los jefes de las organizaciones criminales) están metidos en las cosas materiales y nosotros tenemos que seguir con estrategias para llegar al corazón", dijo José de Jesús González.

El prelado consideró que el gobierno tiene la solución para mediar con esas organizaciones y lograr la pacificación en Guerrero.

"El gobierno tiene los recursos, tiene los medios y las autoridades pueden dialogar con ellos para que haya una tregua y haya paz, pero parece que nos han dejado", criticó el religioso.

Los otros tres obispos, según lo mencionado por José de Jesús González, sostuvieron diálogos con diferentes grupos criminales. Ellos son Joel Ocampo Gorostieta de Tlapa, Dagoberto Sosa y el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González.

José de Jesús González expresó que en la Iglesia hay preocupación de que la violencia derivada de la disputa entre grupos criminales en Guerrero se extienda hasta las elecciones del próximo dos de junio.

"Tenemos ese temor de que se recrudezca esta violencia con las elecciones con más muertos", dijo.

No es la primera vez que autoridades de la religión católica han dialogado con jefes de los cárteles de la droga.

En 2017, el entonces obispo de la diócesis Chilpancingo, Salvador Rangel, actualmente obispo emérito, mantenía encuentros frecuentes con organizaciones criminales como Los Ardillos, el Cártel de la Sierra y la Familia Michoacana, buscando treguas en Guerrero, especialmente durante la Semana Santa y las festividades decembrinas.

José de Jesús González criticó al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, calificándolo de "mentiroso" por afirmar que en Chilpancingo ya se ha restablecido el servicio de transporte público y que la normalidad ha regresado.

"Nosotros hacemos un llamado a que las cosas se hagan con sana intención, porque si lo hacemos con otras intenciones caemos en hipocresía, ¿verdad?, dijo el prelado.

"Es decir, se busca la paz y no se ve. Nos dicen que hay un cambio y no lo hay. Y prometen mejores condiciones y no las tenemos; ¿entonces qué es lo que hay? Hay mentira, hay falsedad, dijo el obispo al cuestionar al gobierno de la Gobernadora Evelyn Salgado.