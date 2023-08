Crece población sin salud… y subejercen presupuesto

Ciudad de México.- Mientras la población sin acceso a servicios de salud en el país se disparó en los últimos años, el presupuesto para este rubro se ha subejercido.

De acuerdo con los datos revelados por Coneval el jueves, los mexicanos que no cuentan con servicios de salud pasaron de 16.2 por ciento de la población en 2018 a 28.2 en 2020 y 39.1 en 2022.

Así, el número de personas con esa carencia creció de 20.1 millones a 50.4 millones en tan sólo cuatro años.

En tanto, en los primeros seis meses de este año, la Secretaría de Salud tuvo un subejercicio de 9 mil 811 millones de pesos, advierte el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

En un análisis sobre el gasto público del Gobierno federal, señaló que 4 de cada 10 pesos no ejercidos eran para medicamentos gratuitos.

“Desafortunadamente (este subejercicio) podría llevarnos a una situación más crítica en cuanto a las necesidades de la población porque es lo que hemos visto, no en la misma magnitud, pero cuando hubo presupuesto estancado con el Seguro Popular, había un incremento de los servicios privados.

En este caso, se contrae mucho más el gasto, hay un mayor subejercicio y sí podríamos estar viendo un mayor impacto en el gasto de bolsillo y en la salud de los hogares”, advirtió Judith Méndez, directora adjunta de investigación del CIEP y especialista en salud y finanzas públicas.

Y AMLO dice

Al responder sobre el crecimiento de población sin acceso a salud, el presidente respondió ayer:

“Tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial, con el llamado Seguro Popular, como ya no están esas credenciales, la gente dijo: ‘no, pues no tenemos seguro’, porque ya ahora es atención médica gratuita y ya no se necesita ningún tipo de seguro”.