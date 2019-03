Crearán órgano para invertir decomisos

Ciudad de México— El Gobierno federal creará un organismo especial que se hará cargo de invertir en obras los recursos decomisados a corruptos y delincuentes, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa, el mandatario dijo que se buscará un mecanismo expedito para hacer uso de esos recursos y que se informe sobre su destino a la población.

"Vamos a crear una institución especial para que todos los bienes de corruptos y decomisos, expropiaciones, a organizaciones criminales, todo lo que se confisque, se expropie a corruptos y a quienes se dedican a la delincuencia, va a entregarse a la gente, con un mecanismo también expedito, se les va a devolver de inmediato", sostuvo.

"Si a un político se le decomisan dólares, han habido casos, o cualquier otro bien, que esta nueva institución informe o destine ese fondo a un hospital, a una escuela, a un asilo, a la construcción de una obra".

López Obrador destacó la necesidad de que haya esta institución especial porque hoy no se sabe dónde quedan los recursos decomisados.

"¿Qué sucede? Hay decomisos y no se sabe dónde quedan las cosas que se obtienen", dijo.

"Se acuerdan del caso de un chino-mexicano, que fueron dólares, se separó ese dinero, pero la gente, cuando menos, no supo qué pasó, entonces ya no va a ser así".