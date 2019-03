Crean secretarías frente antiobesidad

Ciudad de México— Para prevenir y controlar enfermedades crónicas como obesidad, diabetes e hipertensión se creó un grupo intersectorial formado inicialmente por las Secretarías de Salud y Agricultura, así como por el Instituto Nacional de Salud Pública y al cual ya se adhirieron otras instancias.

"Como Secretaría de Economía; la de Educación Pública, la de Medio Ambiente y organismos internacionales como la OPS, FAO y Unicef", explicó el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Asimismo forman parte de este grupo el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, así como organismos de la sociedad civil, como El Poder del Consumidor, detalló.

López-Gatell indicó que la estrategia busca a la par contar con un sistema agroalimentario justo y sostenible.

Respecto a las acciones que se emprenderán, precisó que se empeñarán en que se cumplan los lineamientos de alimentación saludable en escuelas, así como el reglamento que regula la publicidad sobre alimentos no saludables dirigida a niños; además de que buscarán que el etiquetado de los alimentos sea de alerta.

Actualmente se revisa la transformación del etiquetado de alimentos, pues el actual es ineficiente, aseguró López-Gatell.

"En la Administración inmediata anterior, la Secretaría de Salud prefirió utilizar un etiquetado que no es competente para alertar al consumidor sobre cuáles son los alimentos no saludables, y en cambio tiene un modelo de etiquetado que es ineficiente y distractor que no permite ayudar a tomar decisiones razonadas", aseguró.

El funcionario dijo que en la administración pasada la participación del sector privado frenó políticas públicas basadas en las investigaciones científicas contra la obesidad y la diabetes.

Insistió en que el Observatorio de Enfermedades no Transmisibles quedó superado.

"La estrategia nacional (contra sobrepeso, obesidad y diabetes) nunca se puso en práctica en todas sus dimensiones y en cambio se prefirió dar un desbalance que privilegiaba aquellas intervenciones de política pública que no amenazaban intereses privados", consideró en conferencia de prensa.