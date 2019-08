Crean 'ejército' social con empleo precario

Ciudad de México— Los Servidores de la Nación, columna vertebral de los programas sociales del nuevo Gobierno federal, suman ya un ejército de 18 mil 500 personas que trabajan en condiciones precarias y sin seguridad social.

Con un sueldo neto mensual de 9 mil 266 pesos, con el que deben pagar sus traslados y alimentos, los servidores no sólo deben realizar censos, repartir tarjetas y órdenes de pago, sino apoyar en la seguridad de las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque están en la nómina de la Secretaría del Bienestar, operan bajo la Coordinación de Programas Integrales de Desarrollo de la Presidencia, a cargo de los superdelegados en los estados. Su nómina mensual suma 190 millones de pesos.

Reforma obtuvo, vía la Ley de Transparencia, el contrato que deben firmar cada 30 días, en el que se observan las limitantes.

"El prestador de los servicios no será considerado como trabajador para los efectos legales, y en particular para obtener las prestaciones establecidas por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", indica la cláusula 14 del contrato.

De acuerdo con testimonios, los servidores trabajan seis días a la semana de 9:00 a 17:00 horas y deben estar toda la jornada en la calle, visitando casa por casa.

Karla, de 29 años, quien es etnóloga y cubre territorios en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, advirtió sobre la importancia de tener prestaciones.

"Porque más allá de la Ciudad, en los demás estados a los compañeros sí les toca andar en sierra, en el monte, en caminos no pavimentados, creo que para ellos se debería tener seguridad social", comentó.

Brenda, de 42 años, madre soltera que trabaja en colonias de Naucalpan, indicó que no tener seguro le impide extender el beneficio a su hija.

Actualmente, los servidores se dividen en 266 regiones, cada una tiene entre 50 y 150 Servidores de la Nación bajo el mando de delegados regionales -en su mayoría ex líderes de Morena, ex diputados, ex Alcaldes o ex funcionarios- que atienden órdenes del superdelegado estatal y con un sueldo de 73 mil pesos cada mes.

Los servidores están organizados en equipos de 10 a 15 personas, dirigidos por coordinadores que ganan entre 28 mil y 36 mil pesos.

Aunque en los próximos meses operarán en los 10 mil centros integradores que abrirá el Gobierno federal, por ahora no tienen oficinas.

Sus herramientas de trabajo se limitan a un teléfono celular, que puede ser suyo o de la Secretaría del Bienestar, y en el cual les descargan una aplicación con todos los programas sociales para dar de alta en los padrones a los beneficiarios. También reciben un chaleco y una gorra.





La 'columna' del Gobierno

"Somos un ejército, la columna vertebral del Gobierno, es la estructura que territorializa las políticas del Presidente de la República", es como describe un delegado regional dicha estructura.

En las giras del presidente en los estados, es común ver a los servidores realizando tareas de seguridad: orientando a la gente, vigilando pasillos o haciendo vallas para que llegue el Mandatario al presidium.

"Al Presidente le gusta que nosotros atendamos a la gente, que no se sienta restringida por policías, por eso cuando acude a una entidad nos organizamos con la Secretaría encargada y tenemos que garantizar que no se le complique el evento", indicó





Cuestionados

La operación, imparcialidad y eficiencia de los Servidores de la Nación ha sido cuestionada por diversos sectores.

Para los partidos de Oposición se trata de una red partidista que opera a favor del Presidente y su partido, Morena.

"Todos estos Servidores de la Nación se encargan de ir a todas las comunidades para decirle a la gente que ahora los programas se los va a entregar el señor Presidente, cosa que es indebida porque el señor Presidente no saca dinero de su bolsa, son recursos públicos", criticó hace unos días la senadora panista Xóchitl Gálvez.

Legisladores y beneficiarios de programas también los acusan de dejar fuera a miles de personas de los subsidios gubernamentales.

Por ejemplo, no acudir a sus domicilios a censarlos, prometerles visitarlos nuevamente sin hacerlo o no regresar con sus tarjetas o apoyos.

"El mismo Servidor de Nación visitó la colonia y cuando me lo encontré me dijo que no estaba en la lista, que preguntaría y regresaba. Le enseñé todos mis papeles y jamás regresó", señaló Sheila Romero, quien quedó fuera del censo para recibir recursos en sustitución de las estancias infantiles.





'Si algo salió mal, es por la Secretaría'

Genaro forma parte del 60 por ciento de Servidores de la Nación que se mantuvo en la estructura desde octubre del año pasado.

El joven de 23 años reconoce que la mayoría de los encuestadores simpatiza con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y muchos están afiliados a Morena. Sin embargo, asegura, eso no repercute en el trabajo que realizan.

Descansa un día a la semana y trabaja de 8:00 a 17:00 horas.

"Nos dieron una zona electoral y nosotros debíamos peinar la zona, tocar casa por casa para ver qué programas tenían y si eran candidatos a uno nuevo, podríamos censar hasta cinco personas en diversos programas", afirma el joven originario de Ecatepec.

Su trabajo lo realizan desde su celular, propiedad de ellos o de la Secretaría del Bienestar, en el que se les instaló una aplicación con todos los programas sociales.

"Todos los días deben entregar cierto número de tarjetas o censar tales casas, si nos piden que todos nos enfoquemos en tal programa, nos dan días para abocarnos en esa tarea", señaló otro delegado regional.

Por ejemplo, en 17 días, afirma la Secretaría del Bienestar, los servidores levantaron el censo de niños que asistían a estancias infantiles, y de los 310 mil registrados en enero dijeron que encontraron a 213 mil, por lo que la diferencia, 97 mil que supuestamente no hallaron, la calificaron como menores "fantasma".

Sin embargo, miles de madres advierten que no fueron censadas.

"En el caso de las estancias y los adultos mayores, nosotros llevábamos listas, si algo salió mal es porque desde la Secretaría se integraron mal las listas, además de que le gente no tiene la cultura de actualizar sus datos", argumenta Fernando, servidor de Morelos.

Los servidores has sido cuestionados por falta de preparación, sin embargo, la Secretaría del Bienestar asegura que constantemente son capacitados sobre las reglas de operación de al menos una decena de programas, así como las aplicaciones tecnológicas para registrar los datos.