Crean comisión para caso de helicopterazo en Puebla

Ciudad de México— En medio del clima de escepticismo en torno a la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle, el Senado instaló hoy una comisión especial para investigar las causas del accidente en el que perdieron la vida el 24 de diciembre.

"Nada se debe ocultar y todo se debe transparentar", sentenció el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

El órgano estará presidido por la senadora panista Nadia Navarro, muy cercana a la pareja y cuyo nombre suena para que el PAN la postule al Gobierno de Puebla para la elección extraordinaria del 2 de junio.

"Esta comisión no va a ser un foro que se utilice para golpetear algo que no queremos. Va a a ser muy prudente, pero no va ser tolerante", advirtió.

La comisión estará integrada, entre otros, por el perredista Miguel Ángel Mancera; el emecista Dante Delgado; y el priista Manuel Añorve.

"El inicio del Gobierno no debe estar marcado por la opacidad de la muerte de una Gobernadora y un senador", señaló Delgado.

"Hay dudas y señalamientos", alertó el líder de la bancada priista, Miguel Ángel Osorio Chong.

Por el PAN, el senador Mauricio Kuri exigió "que no se tenga ninguna duda acerca de lo qué pasó" el 24 de diciembre.

La comisión citará al titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, para que comparezca la próxima semana.