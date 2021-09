Corte Suprema da a México luz verde al aborto; ¿escucharán los médicos y enfermeras?

Marian Carrasquero / The New York Times | Fuera de una clínica de abortos en la Ciudad de México, un cartel decía: "Las mujeres embarazadas necesitan apoyo, no aborto"

Ciudad de México— En cuanto la enfermera se enteró de que había tenido un aborto en casa, Fernanda García supo que estaba en peligro. La enfermera empezó a gritar que era una delincuente, que lo que había hecho estaba mal, que la enviarían a la cárcel. “Me dijo que me iban a denunciar, que iba a enfrentar cargos”, dijo García, quien fue al hospital el mes pasado luego de experimentar dolor y sangrado. "Nunca me había sentido tan asustada en mi vida". Cuando García intentó irse, dijo que el personal médico se negó a devolverle sus pertenencias. Dijo que le arrebató sus cosas y salió corriendo, pero que todavía tiembla cada vez que suena el timbre, convencida de que la policía viene a arrestarla. Ella dice que ha pensado en suicidarse muchas veces desde entonces. Ahora, la Corte Suprema de México ha dictaminado que el aborto no es un delito, sentando un precedente nacional que coloca al país en el camino de convertirse en la nación más poblada de América Latina en permitir el procedimiento. Miles de personas se han enfrentado a investigaciones penales en los últimos años por poner fin a sus embarazos, y la decisión unánime del tribunal la semana pasada debería permitirles que se retiren los cargos, dijeron expertos legales. Pero casos como el de García muestran cuán desincronizados están los principales jueces de la nación con las opiniones de la mayoría conservadora en México, donde las encuestas indican que la mayoría de la gente no cree que el aborto deba ser legal. A medida que un envalentonado movimiento por los derechos de las mujeres tomaba cada vez más las calles en México, la nación avanzó hacia un acceso más amplio al aborto, y varios estados despenalizaron el procedimiento antes del fallo de la Corte Suprema. Pero como en Argentina, que legalizó el aborto el año pasado solo para que muchos médicos se negaran a realizar el procedimiento por motivos morales, esos cambios han creado fuertes divisiones en un país con una de las mayores cifras de católicos del mundo.