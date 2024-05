Corte es capaz de tumbar reforma de pensiones.- AMLO

Ciudad de México.- Luego que diputados de oposición presentaran una acción de inconstitucionalidad en la Corte contra el Fondo de Pensiones del Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el máximo tribunal es capaz de tumbar esa reforma.

Durante la mañanera, López Obrador acusó que en la Corte están para defender a las minorías y no a los trabajadores.

-¿Cree que lo tumbe la Corte?, se le preguntó.

"Son capaces de todo, yo tengo muy mala experiencia, es que no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo, están al servicio de las minorías, son parte de la asociación delictuosa que dominaba México", afirmó AMLO.

"Pero, bueno, y que tal que me equivoque y me van a dar mi tenga para que aprenda. Me gustaría".

Ayer, diputados de oposición presentaron en la Corte una acción de inconstitucionalidad contra la reforma que permite al Gobierno disponer del dinero de Afores no reclamadas para crear su nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar.

Los legisladores del PAN, PRI y PRD expusieron que esperan la suspensión general de la norma, porque afecta a miles de personas.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, dijo que la reforma aprobada en abril pasado y vigente desde mayo dispone de manera automática del dinero de las cuentas inactivas para crear un fondo de 40 mil millones de pesos para pagar un complemento de pensión para otras personas.

En la conferencia de esta mañana, el mandatario federal aseguró que no ha habido resistencias de las Afores respecto al nuevo ordenamiento.

-¿Han colaborado o hay resistencia en las Afores?, se le cuestionó.

"No, no hay resistencia, es que es un asunto legal, ellos lo saben, no ha habido ninguna resistencia de las Afores, pero claro, estos son representantes, por telepatía entienden, no hace falta que les digan, además, si no es oficial es oficioso", comentó.

Además, el mandatario pidió poner una tabla con ejemplos estimados de los últimos salarios de los trabajadores, cuánto recibirían con el antiguo régimen de pensiones y cuánto sería la compensación que obtendrían con el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

"Por ejemplo, último salario 6 mil 800, iba a recibir 4 mil, ¿no?, 61.2%. Este es el complemento, 2 mil 600, ¿para qué? Para que reciba el 100%", dijo el presidente.

"Pero hay casos como este, 7 mil, le iban a entregar 3 mil, 49.9%, se le va a entregar casi lo mismo de compensación y va a recibir el 100%".

López Obrador garantizó que el fondo de pensiones tendrá recursos "siempre".

"Siempre va a haber recursos, nunca van a faltar, estamos juntando todos los recursos para que tenga fondo siempre", expresó.