Corredor azul arropa a Xóchitl

Naucalpan.- El panismo del "corredor azul" del Estado de México arropó anoche a Xóchitl Gálvez, la abanderada presidencial del Frente Amplio por México.

Cientos de panistas de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Huixquilucan atiborraron la explanada de la Alcaldía de Naucalpan, cuya alcaldesa, Angélica Moya, subió al templete para dar la bienvenida a Xóchitl.

A poco más de un mes del arranque formal de la precampaña, la senadora panista encabezó un mitin ante plaza llena: las dos mil sillas que se colocaron fueron ocupadas por panistas y simpatizantes.

El grupo "Las Miramas" amenizó con rumba una hora antes de que la candidata irrumpiera en la explanada.

Xóchitl se había entrevistado, en un hotel contiguo a la plaza comercial Toreo, con Alejandra Moral, la candidata que postuló el PRI al Gobierno del Estado de México.

Gálvez aseguró también que Nueva Alianza en la entidad respaldará su candidatura.

En el templete, tras la bienvenida de la alcaldesa, Xóchitl formalizaría de facto el nombramiento de Santiago Creel como coordinador de la campaña.

"Agradezco la presencia de mi coordinador de campaña, Santiago Creel", dijo Gálvez en presencia del diputado con licencia, que también atestiguó el acercamiento de Xóchitl con Alejandra del Moral, junto con la senadora panista Josefina Vázquez Mota y el estratega electoral perredista Ángel Ávila.

La explanada de la sede de la alcaldía fue objeto de un operativo de seguridad con decenas de elementos de la policía municipal y caninos que buscaron explosivos bajo las bocinas y los templetes.

Además de la alcaldesa anfitriona, acompañó a Gálvez la de Huixquilucan, Romina Contreras, y su esposo, el diputado local Enrique Vargas.

Después de agradecerle el apoyo, la abanderada del Frente le dijo a la alcaldesa Angélica Moya que sabía que estaba batallando para garantizar la seguridad pública de Naucalpan, en razón de que el Gobierno federal había eliminado las partidas presupuestales.

"Ya tienen coordinadora del Frente Amplio por México", comunicó Xóchitl a sus simpatizantes.

"La precampaña empieza el 20 de noviembre. Los de Morena están temblando y van a empezar con sus mentiras de que aquí íbamos 20 puntos abajo."

Tras relatar las peripecias que sufrió en su infancia y adolescencia, Gálvez pediría el respaldo de la gente para que la población sepa de ella

"A mí el 50 por ciento de la gente no me conoce. Hablen con sus vecinos de mí", suplicó.

Xóchitl remataría su mensaje con una advertencia: "Nosotros no le vamos a tener miedo a los delincuentes. Tengo unos ovarios del tamaño del mundo. Conmigo no va a haber abrazos, vamos a aplicar la ley. No los vamos a dejar solos. Tengan confianza en el Frente, vamos juntos PAN, PRI y PRD..."