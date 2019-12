Cooperará México en caso García Luna: SRE

Ciudad de México— El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en la investigación del caso en contra del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Cuestionado en conferencia de prensa sobre el tema, dijo que hasta ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha requerido a México información para la investigación en contra del ex funcionario del ex presidente Felipe Calderón.

"Nos hemos enterado el día de hoy y lo que conocemos es del Departamento de Justicia. La posición de México es estar dispuesto a entregar la información que se requiera, pero hasta ahora no se ha requerido la información", dijo el Canciller.

"México cooperará con cualquier investigación como lo hemos hecho en el pasado, pero hasta este momento no hemos sido requeridos", añadió.

El Gobierno de Estados Unidos acusó y detuvo ayer a Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón por servir al Cártel de Sinaloa y "recibir sobornos multimillonarios" en el periodo de 2006 a 2012.

El Departamento de Justicia presentó el pasado 4 de diciembre cargos de tráfico de cocaína y conspiración contra García Luna ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, por los que enfrentaría una pena mínima de 10 años de cárcel.





Y colaborará también SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, manifiestó su "total disposición" a colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación que integra contra el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

En su cuenta de Twitter, la dependencia que encabeza Alfonso Durazo informó que aportará toda la información con que cuenta, que pueda servir para el esclarecimiento de los hechos.

Esta tarde, luego de que García Luna fue detenido en Estados Unidos, la FGR informó que integra una carpeta de investigación contra el ex funcionario por los delitos de conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas, cohecho, coparticipación en delitos contra la salud y delincuencia organizada.

La FGR además dio a conocer que, una vez que el Ministerio Público Federal termine de integrar la carpeta de investigación, se solicitará al Juez de Control una orden de aprehensión con fines de extradición contra García Luna.