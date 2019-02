Convoca SNTE a cerrar filas

Ciudad de México— El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, convocó al magisterio a cerrar filas.

"Aquí está la inmensa mayoría institucional y la razón está de nuestro lado", expresó de gira por Tlaxcala.

Advirtió que hay personas que pretenden vender una idea que no tiene futuro y que no avanza, ante postura de la asociación Maestros por México (MxM), que considera a Elba Esther Gordillo Morales, ex líder del SNTE, como una candidata para volverlo a presidir.

"El SNTE siempre ha estado al lado de las instituciones y esta vez no será la excepción", expuso.

"El Presidente Andrés Manuel López Obrador representa a las instituciones de México y si le va bien a él nos va bien a todos; vamos a apoyarlo en esa gran cruzada que se ha echado a cuestas para cambiar el rumbo de este País, al que tenemos que darle otro horizonte y otro sentido todos los mexicanos juntos", añadió.

El dirigente nacional inauguró un auditorio y galería de arte de la Sección 31, donde su secretario general, Demetrio Rivas, reconoció al maestro Alfonso Cepeda por su compromiso y liderazgo ejercido en los diálogos con el Gobierno Federal.

Tras los eventos, Cepeda dialogó con la estructura de la Sección 55, encabezada por su secretario general, José Felipe Ignacio Díaz, quien ratificó el compromiso de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la organización magisterial.

Durante su visita al Estado, el líder sindical se reunió también con el Gobernador Marco Antonio Mena para abordar diversos temas de la agenda educativa y sindical, como la construcción del Instituto de Profesionalización del Magisterio, incremento a bono de jubilados, uniformes escolares, revisión de pensiones civiles y código de descuento para caja de ahorro.

La gira a Tlaxcala se suma a otras 14 visitas a entidades del País y a 24 secciones sindicales, donde de acuerdo con el SNTE, la estructura gremial ha refrendado respaldo a su gestión.