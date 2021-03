Convoca Salgado a protestas contra el INE

Tomada de Facebook

Ciudad de México.- Luego que el INE le retiró su candidatura a la Gubernatura, el morenista Félix Salgado Macedonio realizó un acto en Tecpan de Galeana, Guerrero, en donde convocó a sus correligionarios a iniciar protestas de manera pacífica a partir de este viernes en contra de lo que consideró "un atropello a la democracia" en su contra.

Ante cientos de personas que estaban en las instalaciones de la Unidad Deportiva de esta localidad de la Costa Grande, Salgado aclaró que mientras el INE no le notifique oficialmente de que le retiró la candidatura él seguirá realizando actos.

"Cuando me llegué la notificación (de la cancelación de su candidatura) a través de mi correo electrónico o a mi domicilio, yo suspendo estos actos y me dedicaré junto con los abogados a elaborar el recurso de impugnación que presentaremos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación", dijo.

Sin embargo, el morenista instruyó a sus seguidores a que a partir de hoy viernes acudan a las carreteras y casetas para informar a la gente de que en Guerrero el INE pretende dar "un golpe a la democracia".

"No serán tomas de carreteras, ni de casetas ni tampoco de edificios, sólo se dará información a la ciudadanía", expresó.

Propuso que afuera de las instalaciones del INE de Chilpancingo acuda la gente para instalar un plantón.

Antes de que Félix Salgado, el secretario general con funciones de presidente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña y la diputada federal por el distrito 3, Maricarmen Cabrera, llegaran a las instalaciones deportivas, varias personas vandalizaron las paredes con consignas contra el ex abanderado morenista.

"Un violador no será Gobernador", "toro, violador", decían las consignas que no se sabe por quiénes fueron pintadas.

Gran parte del discurso de Salgado durante el acto fue dirigido hacia los siete de los once consejeros del INE que aprobaron el retiro de su candidatura, a quienes promoverá en su contra una demanda de juicio político para que sean destituidos del cargo.

En varias cartulinas había consignas contra el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y las cuales eran leídas por el morenista que desde el atril del presídium.

"Córdova, traidor a la democracia", decía una de las cartulinas.

Salgado les dijo a sus simpatizantes que los consejeros del INE perciben un salario mensual de medio millón de pesos, pero que el presidente de este órgano electoral, un millón de pesos.

"No hacen sesiones de manera presencial sólo de manera virtual y desde la comodidad de su casa, porque no se quieren contagiar de Covid y desde ahí me quitaron la candidatura", señaló.

Salgado dijo que "van a conocer Guerrero" los siete consejeros que aprobaron el dictamen en el que se acuerda quitarle la candidatura por no haber informado de sus gastos de precampaña.

Les informó a sus simpatizantes que él nunca fue precandidato y por tal razón no fue registrado bajo esa figura ante el INE.

"Yo no hice precampaña porque no fui precandidato", sostuvo.

Confió en que Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le regrese la candidatura.

"Yo debo reconocer que no soy perfecto, pues nadie es perfecto, el único que es perfecto es el que está allá arriba y es Dios", dijo.

Luego de dedicarle casi 15 minutos de su discurso a los consejeros del INE, Salgado informó de sus acciones de Gobierno que, según él, pondrá en marcha ya estando al frente de la Administración estatal.

Salgado, acompañado por su esposa María de Jesús Pineda, continuará con su actividades de proselitismo en los Municipios de San Jerónimo y Coyuca de Benítez.

Aunque aclaró que, si en cualquier momento recibe la notificación oficial del INE de que le retiró la candidatura, no estará presente en estos actos.