Convoca Guaidó protestas en Venezuela

Ciudad de México— El "Presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a nuevas manifestaciones para este miércoles 30 de enero y el sábado 2 de febrero.

En una transmisión en video, el líder de la Asamblea Nacional, llamó a una manifestación el miércoles, de 12:00 a 14:00 horas, para pedirle a las Fuerzas Armadas que permitan el paso de ayuda humanitaria en el país.

"Le pedimos a todos los venezolanos que salgan a las calles en donde estén: en sus oficinas, en sus casas, en sus puestos de trabajo, en lugares de transporte público", señaló Guaidó.

Además, pidió que el sábado se sostuviera una protesta en el país y por parte de los venezolanos en todo el mundo, que coincide con el ultimátum que dio la Unión Europea a Nicolás Maduro para que permita la celebración de elecciones en el país.

El 23 de enero, Juan Guaidó se proclamó "Presidente encargado" de Venezuela para organizar nuevas elecciones al no reconocer el mandato de Nicolás Maduro, y fue reconocido por una decena de países de la región.

En tanto, Maduro denunció un intento de golpe de Estado orquestado por Washington.

Revela Guaidó pláticas con oficiales

El "Presidente encargado" de Venezuela Juan Guaidó mantuvo conversaciones con oficiales militares y civiles para expulsar a Maduro, sostuvo en entrevista con The Washington Post.

"Hemos estado en conversaciones con funcionarios gubernamentales, civiles y militares", dijo Guaidó. "Este es un tema muy delicado que involucra seguridad personal. Nos reunimos con ellos, pero discretamente".

El líder opositor le dijo al diario que las conversaciones con los militares se estaban desarrollando entre bastidores. También elogió al ex agregado militar de Maduro en Washington que anunció su lealtad a Guaidó este sábado.