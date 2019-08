Convoca AMLO a médicos jubilados para IMSS

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno lanzará una convocatoria para que médicos ayuden a ocupar plazas vacantes en el Seguro Social.



En gira por San José del Rincón, en el Estado de México, el mandatario informó que en dicha convocatoria se solicitará también el apoyo de médicos ya jubilados que quieran volver a trabajar.



"Hay vacantes en el Seguro Social que no se ocupan, estamos ya tomando acuerdo de que va a haber una convocatoria a todos los médicos, pero no solo para que tengan trabajo y ganen bien, sino para que nos ayuden, para que podamos dar atención médica al pueblo", aseguró.



"Que nos ayuden como si fuese un sabático pero de 6 años, que si ya están jubilados pero todavía tienen fuerza y quieren trabajar, volver a la actividad para ocupar las plazas que están vacantes".



López Obrador recordó que médicos sin empleo, o quienes tengan un consultorio pero quieran ir a brigadas y apoyar al pueblo, también pueden participar en la convocatoria.



"Médicos que pueden tener sus consultorios y que pueden decir: me voy a la brigada, a la campaña médica, para cuidar al pueblo, para salvar vidas, quiero participar en la cuarta transformación, formar parte del Sector Salud", insistió.



Recordó que el rechazo, durante 36 años, a los jóvenes que buscaban estudiar medicina en instituciones públicas es lo que ha causado la falta de médicos en el País.



"Ahora resulta que no tenemos los médicos que necesitamos porque se rechazaba y se rechazaba con la idea de que iba a ampliarse la matrícula en las escuelas privadas y sí, creció en las escuelas privadas pero llegó el momento en que se estancó también en escuelas privadas, porque de dónde saca la gente para pagar colegiatura", dijo.



Este jueves médicos pasantes realizaron una protesta del Zócalo Capitalino a la Secretaría de Salud para exigir mejores condiciones para realizar el servicio social en clínicas rurales del País y que no se reduzca el presupuesto de sus becas.



Los médicos señalan que se les informó que habría una reducción en el número y el monto de las becas para servicio social y que desaparecería el apoyo para las áreas de nutrición, psicología y odontología.



Entre sus exigencias también están la creación de un nuevo modelo de servicio social en medicina, que se aumente el presupuesto de las escuelas con carreras relacionadas con la salud y se garantice que no habrá represalias contra los pasantes que protesten.