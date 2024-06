Controla Morena el Congreso de la CDMX

El Congreso de la Ciudad de México tendrá una vez más mayoría morenista y se prevé que tengan una aplanadora en Donceles.

Con 99.36 por ciento de las actas computadas, Morena ganó 27 de las 33 diputaciones electas por mayoría relativa.

En un primer cálculo, al cierre del PREP, Morena quedaría con nueve diputaciones de representación proporcional; PT con tres y Partido Verde con cuatro.

De esta manera, Morena y aliados podrían quedar con 43 diputaciones, una menos de las necesarias para tener la mayoría calificada, cosa que podría cambiar después de apelaciones y resoluciones de tribunales.

De acuerdo con el PREP, de los 33 distritos en contienda por mayoría relativa, Morena ganó 27, dejando a la Oposición sólo 6.

"Por ahorita tenemos los diputados, las unis (uninominales) ganadas. Tenemos que ver también con los compañeros del PT y del Verde cuántos traen", dijo Martha Ávila, actual coordinadora de Morena.

Ni PRI, PRD, o Movimiento Ciudadano consiguieron un sola curul en las urnas por la vía directa y todos los escaños obtenidos por la Oposición fueron de Acción Nacional.

Los integrantes del PAN serán América Rangel, la más votada de Oposición; Federico Chávez Semerena, de Benito Juárez; Claudia Montes de Oca, en Álvaro Obregón; Ricardo Rubio, de Coyoacán; Daniela Álvarez, en Tlalpan y Xochimilco; y Lizzette Salgado, también por Álvaro Obregón.

Si bien, con estos votos, Morena y sus aliados aseguran la mayoría simple, podrían quedar a un diputado de la mayoría calificada.

Sumando las curules ganadas en las urnas y un primer cálculo de representación proporcional, la 4T podría alcanzar 43 diputados, uno menos de los necesarios para lograr la mayoría calificada.

La segunda bancada con más representación sería Acción Nacional, con 15 diputados, seis de ellos ganados por las urnas.

El Partido Verde se convertiría en la tercera fuerza política, con siete legisladores; el Partido del trabajo podría alcanzar cuatro diputados y Movimiento Ciudadano y el PRI con tres cada uno.

"Tendríamos una mayoría calificada, pero es una responsabilidad brutal tener una mayoría calificada porque tú haces que las cosas pasen o no pasen, porque ya no hay el factor de 'no quisieron', hay una mayor responsabilidad", afirmó Jesús Sesma.

Los resultados serán confirmados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México el sábado, tras ello se prevén apelaciones.

La coordinadora de la bancada de Morena en la Ciudad de México, Martha Ávila, afirmó que con estos resultados se buscaría impulsar agendas prioritarias para su partido, como el Sistema de Cuidados.

Si Morena alcanza la mayoría calificada, podrían dictaminar sin consenso con la Oposición el nombramiento de la próxima persona titular de la Fiscalía, así como el próximo titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP).

Sin esta, aunque quedarían 43 posibles votos que funcionarían para aprobar instrumentos como el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), Plan General de Desarrollo (PGD) y Ley de Ordenamiento, sin que fueran detenidas.

CÁLCULOS

Para la definición de las diputaciones de representación proporcional se requiere de la suma del total de los votos obtenidos por los partidos con registro y dividirlos entre el total de curules a repartir. Es decir, 32.

En la vía uninominal se votan 33 diputaciones locales y una de representación migrante. De esta manera, la suma queda en 34 diputados votados en las urnas y 32 elegidos por la vía plurinominal para sumar los 66 integrantes del Pleno.