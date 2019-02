Continuaré en la CRE: García Alcocer

Ciudad de México— El presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, descartó su renuncia al cargo tras los señalamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador por un supuesto conflicto de interés, mismo que negó.

"Mi lógica hoy en día es continuar con el trabajo, explicar la valía de la CRE", afirmó en conferencia de prensa.

El funcionario convocó a los medios para dar un posicionamiento tras lo señalado por López Obrador.

"Ayer que presentó los ternas con técnicos, sale a declarar el presidente de este organismo que estaban mal las ternas que yo proponía.

"Entonces, como tengo derecho de réplica por alusiones personales, pues voy a dar a conocer ahora que el señor tiene conflicto de intereses, y es el presidente de la CRE", refirió esta mañana el Mandatario.

En respuesta, García Alcocer aseguró que desde 2016, año en que asumió como presidente de la CRE, puso a disposición su declaración de intereses, tal y como se establece en la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética y la Ley general de responsabilidades administrativas.

En ambos casos, el objetivo es identificar la relación de los funcionarios con las empresas de su sector, sin que esto signifique la comisión de un conflicto de interés.

El directivo declaró que en dicho documento se puede verificar que un hermano de su esposa trabaja en una empresa proveedora de la industria de energía eólica (Vestas).

"Hago énfasis en que esta empresa no es regulada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), razón por la cual las decisiones de la CRE no pueden tener ningún tipo de injerencia hacia la misma", expuso.

También se dio a conocer que el primo de su esposa trabaja en una empresa con un permiso de la CRE, una filial de Fermaca.

"Cabe anotar que dicho permiso fue otorgado antes de que yo fuera designado Comisionado por el Senado de la República. Asimismo, me he excusado de conocer y votar los asuntos relativos a esta empresa, de conformidad con la ley", aseguró.

Con base en lo anterior, Alcocer descartó haber incurrido en algún tipo de conflicto de interés y recordó el importante papel que tiene la Comisión para las actividades relacionadas con el sector energético del País.

Agregó que últimamente se ha cuestionado la autonomía y propósito de los órganos regulados y la mejor manera de entender el trabajo es pensar en ellos como árbitros.

"Estamos aquí para brindar certeza sobre las reglas del juego y para garantizar piso parejo. Somos entes técnicos, guardianes de la transparencia y garantes de la rectoría del Estado.

"Además, la CRE es una institución colegiada en la que un comisionado por si mismo no puede tomar una decisión", aseguró.