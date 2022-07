Continuará jornada de oración en todas las iglesias del país

Ciudad Juárez.— La Jornada de Oración por la Paz promovida a nivel nacional por la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús continuará en todas las iglesias del país durante julio para pedir por las víctimas, los gobernantes y los victimarios.

“No más desaparecidos, no más feminicidios, no más migrantes masacrados, no más pueblos indígenas sumergidos en el miedo, no más muertes violentas”, pidieron los jesuitas tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos, así como dos laicos el pasado 19 de junio en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

Destacaron que ningún actor por sí solo podrá resolver esta situación, por lo que plantearon el reto de entrar a un proceso de diálogo para repensar la institucionalidad que México necesita.

“La manera en que hemos organizado el país ha dejado de lado a muchas familias y jóvenes. Estamos delante de un problema de diseño institucional”, “la violencia que hoy vivimos es compleja, brota por todos lados, estamos delante de alianzas y complicidades, de instituciones rebasadas por las problemáticas sociales, de una cultura individualista que hace perder los límites en la relación con el otro, tenemos el cáncer de la corrupción que hace de las instituciones tierra fértil para quienes buscan sólo el beneficio personal”, destacaron los jesuitas.

En Ciudad Juárez, el domingo se oró en todas las iglesias por la paz, en las que se invitó a toda la comunidad a participar el próximo viernes 29 de julio en una vigilia diocesana de oración por la paz en El Punto, a partir de las 7:00 de la tarde.

‘Ellos también son nuestros hermanos’

El domingo 31 la oración será en las iglesias, por el arrepentimiento y la conversión de los victimarios.

“Como signo profético de nuestra Iglesia, las eucaristías del día 31 de julio pidamos por los victimarios, oremos por sus vidas y la conversión de sus corazones, tendamos la mano para recibirlos con el corazón arrepentido a la casa de Dios. Ellos también son nuestros hermanos y necesitan de nuestra oración. No más violencia en nuestro país”, pidieron las instituciones religiosas.

“Los asesinatos y desapariciones que diariamente se cometen en el país son un llamado de Dios a unirnos para pedir por la paz. La sangre derramada de estos hermanos y hermanas es la sangre de Jesús que cae a la tierra para hacerla fértil y emprender un camino por la paz. Por eso convocamos a una Jornada de Oración por la Paz. Necesitamos estar unidos en este momento en que la indignación de nuestro pueblo, ante la barbarie de la violencia, nos está abriendo una puerta para la paz”, señalaron.