Continúan protestas antiAMLO

Ciudad de México– Tras la realización de cinco caravanas de automóviles, ahora el Frente Nacional antiAMLO (Frena) salió a manifestarse a las plazas públicas de al menos una decena de ciudades.

Con una escasa asistencia, los inconformes exigieron la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El motivo de las concentraciones públicas, que duraron aproximadamente dos horas, fue también para reclamar las muertes por Covid-19 y la violencia.

“Estamos en contra porque se perdona al crimen organizado, no lo podemos permitir como mexicanos”, dijo Salvador Bustillos, uno de los manifestantes que acudió a la Plaza IV Bicentenario de Durango, donde protestaron alrededor de unas 20 personas.

“La pandemia del coronavirus no está bien atendida, el doctor (Hugo) López-Gatell no es para que esté dando estadísticas, eso lo puede hacer cualquiera, el doctor López-Gatell debe dar soluciones, buscar medicamentos”.

En Morelia, Michoacán alrededor de 30 manifestantes se concentraron en la Plaza Melchor Ocampo, donde lanzaron consignas como “Fuera AMLO”, “AMLO traidor” y “AMLO inepto”.

Un igual número de personas protestó en la Plaza Grande de Mérida, Yucatán, donde mostraron pancartas con mensajes como “AMLO comunista, regala el dinero de los mexicanos a los centroamericanos”, “AMLO engañador, irresponsable” y “AMLO a la cárcel”.

En Villahermosa, Tabasco, alrededor de una decena de inconformes se manifestó con pancartas. Aquí colocaron una ofrenda floral en honor a los muertos por Covid-19.

En Córdoba, Veracruz, los pocos manifestantes que se presentaron se colocaron en la banqueta de una de las calles del Centro Histórico para mostrar pancartas y ondear banderas de México.

También hubo pequeñas concentraciones en Monterrey, Cancún, Tijuana, Cuauhtémoc (Chihuahua) y San Juan del Río (Querétaro).

El Frena tiene previstas protestas contra el presidente López Obrador en 60 ciudades durante ayer y hoy.

En la Ciudad de México, la concentración está programada para hoy a las 11:00 horas en el Zócalo.

Se reúnen aquí en la Megabandera

Como parte de la llamada ocupación de plazas que se llevó a cabo en distintas ciudades del estado y del país, juarenses se reunieron aquí en la Plaza de la Megabandera para manifestarse contra el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Los participantes, convocados por el Frente Nacional AntiAMLO (Frena), se reunieron desde las 7:00 de la tarde y por casi dos horas en esta parte de El Chamizal para expresar su rechazo a la forma en que el presidente ha llevado las acciones de combate al Covid-19 y para detener los hechos de violencia.

En esta plaza, los participantes, todos usando cubrebocas, se colocaron a cierta distancia para cumplir con las normas sanitarias recomendadas por el sector Salud, además de que también portaron carteles con leyendas contra el presidente.

Sara Galaviz, miembro del Frena en esta ciudad, dijo que las plazas en distintas partes del país se tomaron ayer y también lo harán hoy, por los muertos que ha habido en todo el país.

No se le culpa al presidente de la pandemia, sino de las acciones que ha llevado a cabo para frenar la enfermedad, por las malas acciones en los hospitales, por sus discursos de que un día dice que no salgan y después que no, que no se pone el cubrebocas y luego le pide a la gente usarlo, además de la falta de insumos en los hospitales, dijo Galaviz.

Además de esto, señaló, por los muertos que ha dejado la violencia, pues en esta administración federal ha habido más víctimas que en ningún otro gobierno y el presidente dice que todo está bien. (Luis Carlos Cano C. / El Diario)