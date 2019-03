Contemplan en salud crear fondo único

Ciudad de México— Tajante, la comisionada Angélica Ivonne Cisneros Luján, asegura que la dependencia que le encargaron dirigir, el Seguro Popular, "es una burocracia tremenda". Su conclusión: "No necesitamos eso".

Apenas llegó a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), la economista formada en la UNAM se topó con un déficit de casi 20 por ciento del presupuesto 2018 que tuvo que cubrir con el gasto de este año.

Al revisar el paquete de entrega-recepción, cuenta, no encontró las denuncias por desvíos estatales y, cuando las pidió, la información que le entregó el anterior comisionado fue imprecisa.

Sin embargo, esas no son sus mayores preocupaciones. Su mayor desafío, dice, es concretar el plan de integrar el Seguro Popular a un sistema universal de atención a la población sin derechohabiencia del País.

Sabe que la tarea no es sencilla. Primero deben realizar reformas a la Ley General de Salud, lo que prevé lograr este año, y después crear un fondo único de recursos que actualmente están dispersos en la Secretaría de Salud, el Seguro Popular, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y otros programas, así como los aportes estatales.

"Creo que lo que más le conviene al País, hablando de la población sin seguridad social, es que este sistema tenga su sustento en un fondo único", detalla en entrevista.

El objetivo es eliminar duplicidad de gastos por burocracia, optimizar recursos económicos y humanos que están fragmentados en varios programas y enfocarlos en la atención vía los servicios estatales de salud e IMSS Bienestar que atiende a población sin derechohabiencia.

"La Comisión (el Seguro Popular) es una burocracia tremenda, más los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), cuyo fin es financiar y comprar servicios, todo eso nos cuesta a la nación.

"Realmente no necesitamos eso. Con una Secretaría fuerte, como siempre lo había sido la Secretaría de Salud, se puede, sin duda, coordinar la operación de los servicios sin tanta burocracia y sin que nos cueste tanto lo administrativo", expone.

Explica que la descentralización de los servicios de salud generó mayor fragmentación, y hoy se debe avanzar hacia un sistema único de salud.

"Lo que hicimos fue crear 32 subsistemas de salud, cada uno con su lógica, sujetos a los vaivenes políticos con una muy débil rectoría de la federación", reprocha.

La funcionaria considera que el Seguro Popular ha sido un sistema de financiamiento "muy deficiente desde su creación".

"Vamos hacia la transformación de lo que es esta aseguradora pública, mal denominada Seguro Popular. Hacia la construcción de un sistema universal de salud para el bienestar, cuyo sustento es el acceso universal a los servicios, la atención a la salud y los medicamentos gratuitos", aclara la maestra en administración por la Universidad Veracruzana.

Detalla que mientras no haya una reforma a la Ley General de Salud, el Seguro Popular operará de la misma manera.

A la fecha se han transferido a los estados 8 mil 819 millones de pesos por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, mil 654 millones para enfermedades de gastos catastróficos y 681 millones para infraestructura.

Sin embargo, precisa, lo primero es poner en pie y en red los centros de salud y las unidades del IMSS Bienestar.

La funcionaria desestima las criticas del ex Secretario de Salud Julio Frenk. Indicó que si se desmantela al Seguro Popular se perderá un instrumento financiero que ofrece atención médica a los mexicanos con menos recursos.

"Julio Frenk (impulsor del Seguro Popular), como parte de expertos neoliberales, está defendiendo su reforma neoliberal. Nosotros defenderemos sin duda, como expertos que hemos estudiado los diferentes mecanismos para lograr el acceso universal a la salud, la creación de sistemas equitativos".

La comisionada del SP, Angélica Ivonne Cisneros Luján, señala que se tiene notificaciones del manejo irregular de recursos en siete estados.