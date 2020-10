Consuman toma de 33 mmdp de bolsa de Salud

Especial / Agencia Reforma

Ciudad de México— En su quinto intento y luego de negarse a etiquetar los recursos que tomarán del Fondo de Salud para el Bienestar, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados avalaron reformas a la Ley General de Salud que permiten usar 33 mil millones de pesos de dicho instrumento.

A pesar de que la oposición ofreció su voto a favor si accedían a especificar en el dictamen que estos recursos serían destinados al sector salud y a la compra, distribución y aplicación de la vacuna contra el Covid-19, la mayoría parlamentaria rechazó realizar modificaciones al dictamen.

Los legisladores emitieron 249 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones.

Una a una desecharon las reservas presentadas por legisladores de diferentes fracciones parlamentarias, incluida la morenista Laura Imelda Pérez, quien propuso que en lugar de topar el fondo en dos veces la aportación aprobada en el Presupuesto 2020, su límite fuera dos veces el ejercicio fiscal anterior.

Al presentar su reserva, la diputada del PRI, María Alemán, ofreció el voto a favor de su bancada a cambio de que en el dictamen se estableciera de manera específica que los recursos serían usados en la compra de la vacuna.

"Si aquí ustedes se comprometen a que ese dinero se utilice para la compra de la vacuna, cuenten con nosotros, pero no le saquen, háganlo", indicó.

El panista José Elías Lixa advirtió que la oposición no exagera cuando advierte que firmar un cheque en blanco al Ejecutivo es una mala idea, sobre todo cuando los recursos se quitan al sector salud.

"Pongámosle el candado que han venido a repetir una y otra vez, si dicen que los 33 mil millones de pesos es para la pandemia, estamos de acuerdo, pero no los transfiramos a la Tesorería de la Federación, no dejemos que lo usen para cualquier cosa, no sean ingenuos, se lo van a gastar en los caprichos para los que ya no tienen dinero", sostuvo.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, afirmó que no es necesario que los recursos del fondo sean transferidos a la Tesofe para atender los gastos médicos.

No obstante, dijo que su bancada estaría de acuerdo en que en este año, con motivo de la atención a la pandemia, se transfieran los 33 mil millones de pesos, pero siempre y cuando se etiqueten para la atención del Covid-19.

"Nosotros estamos de acuerdo en que se etiquete para el Covid, y nosotros creemos que podemos estar de acuerdo en que, por ser este año el año de atención de la pandemia, se transfieran los 33 mil millones de pesos para ese propósito sin necesidad de que se cambien a la Tesofe sino que se ejerzan desde el Fondo en el que actualmente está contemplado", indicó.

Finalmente, la reforma fue aprobada con los votos a favor de Morena y sus aliados.