Consuman recorte a organismos autónomos; cuidan megaobras

Ciudad de México.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados avaló para 2023 un recorte de más de 6 mil 437 millones de pesos para organismos autónomos e incrementos de hasta 127 por ciento para obras prioritarias, como el Tren Maya.

La Comisión de Presupuesto aprobó con 31 votos a favor, 24 en contra y cero a detenciones el dictamen del PEF 2023.

En una sesión desarrollada en una sede alterna, debido al bloqueo que realizaron integrantes del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior, Morena y sus aliados avalaron el dictamen del presupuesto de Egresos para el próximo año, el cual se espera que sea discutido y avalado por el pleno en lo general este martes.

El dictamen plantea un recorte de 6 mil 437.5 millones de pesos a los organismos autónomos, excepto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recursos que serán reasignados a programas como Pensión para Adultos Mayores y para personas con discapacidad permanente, los programas de atención a las mujeres víctimas de violencia a cargo de la Secretaria de Gobernación y para entidades no sectorizadas.

Las modificaciones fueron aprobadas en medio de críticas de la oposición, que calificó las reducciones presupuestales como parte de una política del Gobierno federal para atacar a los organismos autónomos que no ha podido desaparecer.

El panista Héctor Saúl Téllez calificó el recorte al INE por más de 4 mil 475 millones de pesos como agresivo y aseguró que éste es parte de una estrategia que sale desde la Secretaría de Gobernación y desde la oficina presidencial para dañar la democracia.

Téllez advirtió que los ganones del presupuesto 2023 serán la Secretaría de Bienestar y las obras emblemáticas del Presidente.

Como ejemplo, dijo que el Tren Maya contará con 147 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 127 por ciento con respecto a 2022, en tanto que la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) contarán con una inyección de recursos adicionales por 43 mil y 900 millones de pesos.

José Francisco Yunes, del PRI, lamentó que el presupuesto para 2023 plantee reducciones únicamente a órganos autónomos.

Aseguró que el gasto previsto para 2023 cancela la posibilidad de generar desarrollo.

Detalló que en 2018, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) contó con un presupuesto superior a los 72 mil millones, mientras que para 2023 sus recursos son dos puntos porcentuales menor que esa cantidad, aun con los 11 mil millones de pesos que se prevé aumentar a un solo programa: Fertilizantes.

"¿Así se va a resolver el problema de pobreza y desarrollo en el País? La respuesta es no, quizá así se ganen elecciones", señaló.

El perredista Miguel Torres, advirtió que las reasignaciones propuestas por la Comisión de Presupuesto son un duro golpe para los órganos autónomos.

Torres criticó que esos recortes sean destinados a ampliar la bolsa que ha creado Morena para hacer de los programas sociales una fuente de votos.

Dijo que el Presupuesto 2023 prevé un gasto de un billón de pesos para infraestructura, de los cuales 750 mil millones se destinarán a la construcción y conservación del Tren Maya, al refinería de Dos Bocas y el recientemente inaugurado AIFA, algunas de las cuales registran sobrecostos de hasta 100 por ciento.

En su turno, el morenista Omar Enrique Castañeda González dijo que es necesario aplicar la política de austeridad a los órganos autónomos, los cuales deben ejercer los recursos de manera responsable.

"Necesitamos fortalecer la austeridad republicana en todos los entes, autónomos o no, debemos de aplicar la austeridad republicana, porque ya no puede hablar un gobierno rico con un pueblo pobre y necesitamos que el INE se ajuste el cinturón, el año que entra no están programadas consultas y tendrán menos elecciones de las que ocurrieron en 2022", indicó.

El Proyecto, dijo, está enfocado en promover el desarrollo en zonas del país que tradicionalmente habían sido olvidadas a través de obras de infraestructura.

"Invertir en el desarrollo del Tren Maya para impulsar el siempre olvidado sureste del país, era indispensable y era necesario", señaló.

El legislador del Partido del Trabajo (PT) Reginaldo Sandoval respondió a las críticas de los diputados de oposición respecto de la reducción de 4 mil 475 millones de pesos que el Proyecto contempla para el INE, argumentando que el Instituto no ejerce todos los recursos que se le otorgan, como lo demuestran los subejercicios en varias partidas.

"Los que acá defienden al INE no defienden a la institución, defienden a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama, que son los dueños del INE desde hace cuatro años", acusó.