Consultas de EU son asunto político, no técnico, dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que consultas de EU por diferencias en materia energética en el T-MEC son un asunto político y no técnico.

Mencionó que ya lo aclaró con su homólogo estadounidense Joe Biden y con el secretario de Estado, Antony Blinken.

"Escribí a Biden, vino Blinken y se aclaró todo y le dije por qué no puedo callarme, que no fue el Presidente Biden, no tengo ninguna duda, porque en nuestra relación ha habido sinceridad, la relación la mantenemos en un pie de igualdad, dijo yo respeto a la soberanía de México, y el señor Blinken vino y me dijo lo mismo, me trajo un mensaje del presidente Biden y eso lo agradezco", dijo en conferencia mañanera.

"No es un asunto técnico, es un asunto político, porque no existe ningún fundamento, nosotros no vamos a permitir mientras estemos aquí que haya injerencia de un país extranjero en asuntos que solo corresponden a los mexicanos".

El mandatario apuntó que con Canadá tampoco hay desacuerdos.

"El señor Blinken lo dijo, y es un acuerdo de integración con respecto a las soberanías de nuestros países, de América del Norte, lo mismo con Canadá, no tenemos ningún problema", sostuvo.

"Se mantienen las consultas, pero no era eso lo esencial, es un asunto político y es llamarlo de manera sutil, es un asunto politiquero, una intriga".

En julio pasado, AMLO había amagado con aprovechar el 16 de septiembre, el Día de la Independencia, para enviar un mensaje contra las presiones de EU en T-MEC, pero minutos antes de que el Secretario de Estado de EU llegara a México, López Obrador anunció que ya no reclamaría a Washington.