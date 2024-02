Consultará AMLO a INE sobre qué no podrá decir durante veda

Yucatán, México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que va a consultar al Instituto Nacional Electoral (INE) lo que puede y no puede decir durante el periodo de veda.

La finalidad, dijo AMLO, es no exponerse ni dar algún pretexto ni motivo a la oposición de cara a las elecciones de junio.

Entrevistando en la Estación Puerto Morelos del Tren Maya, durante la inauguración del tramo Cancún-Playa del Carmen, dijo que formulará sus preguntas durante la conferencia de este viernes.

Anticipó que preguntará al INE, por ejemplo, si puede hablar de temas como "bloque conservador", corrupción y el "Instituto a favor de la corrupción".

"Voy a ver, voy a preguntar si puedo decir... mañana voy a plantear: 'a ver, pues yo hablo así', o sea, si no puedo decir nada de la corrupción pues que me lo digan", expresó.

"Mañana les voy a pedir que me digan si puedo hablar de la mafia, si puedo hablar de la corrupción, si puedo hablar del bloque conservador".

"Si puedo hablar del Instituto en favor de la corrupción, si puedo hablar de Claudio X. González, si puedo hablar de la injerencia de gobiernos extranjeros", añadió.

Tras afirmar que ve a sus adversarios "muy nerviosos", López Obrador ventiló que también cuestionará si puede llamar a la gente a que participe y vote.

-¿A quién le va preguntar?, se le cuestionó durante la parada intermedia en su ruta a Playa del Carmen.

"Pues al Consejo (del INE), le voy a decir: 'a ver, dime por dónde me voy. Es que no quiero exponerme, no quiero dar ningún pretexto", contestó.

"Tenemos que cuidar no caer en ninguna provocación, no sé qué les está pasando, no sé qué es lo que están viendo, pero sí los noto muy nerviosos".

En una segunda entrevista en el mismo sitio, López Obrador cuestionó si va a estar mal que, durante la veda, diga frases como "son zalameros o alcahuetes".

"¿No lo puedo decir? ¿No puedo decir que son trácalas, camajanes? ¿No puedo decir eso? Todo eso se lo voy a preguntar ahora a los del INE", añadió.

"Ahí ayúdenme ustedes mañana, vamos a hacer la lista ahí, colectiva, a ver, qué se puede y qué no se puede. Qué más formal puede ser que la conferencia si por la conferencia es que nos juzgan".

"Entonces, mejor vamos a hacer ahí un taller, ¿Si? Con las palabras, las frases, los temas, qué está prohibido, vamos a actuar como nosotros antes de que ellos se manifiesten como inquisición, vamos nosotros a autocensurarnos ¿No? A ver qué se puede".