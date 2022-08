Consultan con familiares plan de rescate en mina de Coahuila

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se consultará con familiares el plan de rescate de los trabajadores atrapados desde hace 22 días en la mina de El Pinabete de Sabinas, Coahuila.

En conferencia, el mandatario aclaró que Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, no informó este jueves sobre el avance de los trabajos de rescate porque su Gobierno espera el aval de los familiares.

"No se informó hoy sobre la mina porque se esta haciendo una consulta con los padres, digo, los familiares de los mineros atrapados, hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares.

"Hoy se les va presentar el plan y se les va a pedir su consentimiento, entonces no quisimos dar a conocer el plan propuesto hasta que no se les consulte a ellos, si ellos autorizan y se toma una decisión, mañana informamos, si no, pasado mañana, estamos cuidando eso, no estamos tomando decisiones sin consultar a los familiares", dijo.

Este miércoles, Protección Civil informó que el equipo técnico encargado de los trabajos de rescate de los 10 mineros evalúa tres alternativas para entrar a la mina El Pinabete, priorizando la seguridad de los rescatistas.