Consulta viola derechos de expresidentes: Romero Hicks

Ciudad de México— El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que la propuesta de consulta para llevar a juicio a los expresidentes no procede porque se estarían violando sus derechos y el debido proceso.

Durante una conferencia de prensa, el exgobernador de Guanajuato dijo que la Constitución establece las excepciones que impiden la consulta popular en determinados temas.

"Tenemos que reconocer que no procede esa consulta. Hoy ponen excepciones para la consulta popular y la ley es muy clara, y donde la ley no distingue, nosotros no podemos distinguir y es la Carta Magna", mencionó.

"La excepción a derechos humanos es el caso, no hay materia", indicó al advertir que éstos no se pueden poner a consulta.

"Someter a consulta si se debe juzgar a una persona, no procede, afecta en la presunción de inocencia, afecta con la violentación del debido proceso", mencionó.

Agregó que tampoco se puede interpretar la fecha de la consulta, porque la misma Constitución señala el primer domingo de agosto.

El legislador del PAN consideró que el propio presidente proponga una consulta para juzgar a sus antecesores es un insulto a la investidura presidencial.

"Que la intente el propio presidente, una autodegradación", opinó.

También consideró que sería una simulación que integrantes de la Cámara pidan la consulta que el presidente quiere promover.

"Podrían tener los números y sería evidentemente un error monumental de cualquiera de los legisladores acompañar esta circunstancia.

Agregó que la tercera opción es reunir las firmas de ciudadanos que apoyen la propuesta, por lo que sería necesario más de un millón 600 mil personas.

Pidió ver la elección del año próximo con la prudencia y la serenidad republicana que merece y no contaminar los asuntos con una consulta popular improcedente.

"Es evidente que la preocupación de nuestro presidente en su inmadurez, es no estar en la boleta y nosotros creemos que lo importante es que frente a la historia, esto se haga con transparencia.

"La ley no se somete a consulta, se aplica. Y el despotismo ilustrado de nuestro Presidente quiere poner una cortina de humo para simular su ineptocracia, entre la atención de la crisis de la pandemia y derivadas", mencionó.

En tanto, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, también señaló que la propuesta de consultar sobre juzgar a ex Presidentes es un tema mediático y político, pero no legal.

"Lo que nos gustaría ver es de qué se les acusa y cuáles son las pruebas, lo que debe ser presentado ante la Fiscalía General. Todo lo que sea fuera de esto son declaraciones y tiene carácter mediático.

"Si el presidente o alguna Secretaría tienen alguna acusación, deben presentar denuncias y pruebas, y ahí sabríamos de qué tipo de delito se trata y si tienen vigencia o no", explicó Bravo.