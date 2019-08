Consulta SRE a Senado sobre tercer país seguro

Ciudad de México— El Canciller Marcelo Ebrard pidió al Senado que las fuerzas políticas del País se pronuncien sobre si apoyan o no que México adopte la figura de tercer país seguro en temas migratorios, como lo solicitó la administración de Donald Trump.

La petición la realizó mediante una carta enviada el 20 de agosto a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado sus amables gestiones para conocer cuál es la posición actual de las fuerzas políticas representadas en el Senado respecto a la reiterada propuesta de los Estados Unidos de América sobre un acuerdo de Tercer País Seguro", planteó.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo referencia a la misión que encabezó en Estados Unidos entre el 31 de mayo y el 8 de junio para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos.

"El titular del Poder Ejecutivo Federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado su desacuerdo con esa propuesta de Tercer País Seguro por ser injusta para nuestro país", recordó.

Y reiteró que para el Gobierno de México la inversión para el desarrollo en Centroamérica es la estrategia adecuada para hacer que la migración no sea forzada por la pobreza.





Rechaza Senado figura

En una carta que dirigió al Canciller Marcelo Ebrard, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que la Cámara alta no permitirá que México sea visto como un tercer país seguro por Estados Unidos.

"Para todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara alta, tal acuerdo no es aceptable y, como bien menciona usted, implicaría para México una responsabilidad desmedida en la materia, simplemente por una realidad geográfica incambiable", planteó el parlamentario en un escrito fechado el 21 de agosto.

Monreal advirtió que, "en dado caso que el Ejecutivo cambiara su postura y buscara suscribir un acuerdo de esta naturaleza, el texto del mismo deberá ser sometido al Senado de la República para su aprobación, como última instancia revisora de la política exterior del país. De antemano, la Junta de Coordinación Política expresa su unidad en torno al rechazo absoluto de tal acuerdo, y quienes la conformamos aseguramos que ningún integrante de esta Legislatura emitirá un solo voto a favor de que México se convierta en tercer país seguro".

Entrevistado en Durango, el senador dijo que entendía que el Presidente Donald Trump esté "endureciendo la política migratoria para forzar a México a que acepte ser tercer país seguro, (pero) no podemos aceptarlo, no lo vamos a admitir."

Hoy por la tarde, en su cuenta de Twitter, Ebrard celebró que la Jucopo se pronunciara en contra de que México se convierta en tercer país seguro.