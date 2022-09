Consulta sobre Ejército en calles es un hecho; será en 2023

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio por hecho la realización de una consulta popular sobre la participación de militares en seguridad pública más allá del 2024, la cual se llevaría a cabo en enero de 2023.

En conferencia, el mandatario adelantó que este martes Adán Augusto López, titular de Segob, dará a conocer los términos del ejercicio que no se llamará "consulta" y reiteró que no será organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), sino por la Secretaría de Gobernación.

"¿A quién le afecta que se haga una consulta? Mañana vamos a presentar el programa, no se le va a llamar consulta, porque se le va a buscar el marco legal apropiado.

"No queremos que participe el INE porque nos va a pedir mucho dinero: viáticos, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes. Entonces no, así no, saldría carísimo, vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos, pueden ayudar los Gobernadores, los presidentes municipales, las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos todos todos".

-¿Ya es un hecho?, se le preguntó.

"Mañana va a estar aquí el secretario de Gobernación y les va a presentar el proyecto.

-¿Ya tiene la fecha?

"Sí, porque si se rechaza en el Senado, hay que esperar a siguiente periodo porque todavía tenemos hasta marzo del 24, sobre todo lo relacionado con la ampliación del término porque si no en marzo se retira de las actividades de Seguridad Pública, Marina y Defensa

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la realización de una consulta popular sobre la participación de militares en seguridad pública más allá del 2024, sin el Instituto Nacional Electoral (INE).

Las preguntas que plantea AMLO son:

1. ¿Estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?

2. ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo 2024?

3. ¿Cuál es tu opinión, que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o que dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública?