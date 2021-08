Consulta apenas superó el 7% de participación

Ciudad de México– La consulta sobre castigar o no hechos del pasado fracasó por la baja participación de la población, porque requirió un gasto de 522 millones de pesos y porque abrió un nuevo frente entre las autoridades electorales y representantes de Morena.

El primer ejercicio de democracia participativa en el país tuvo una afluencia de entre 7.07 y 7.74 por ciento de los 93.6 millones electores convocados, esto es, alrededor de 7 millones de ciudadanos.

Pero esa participación quedó lejos del 40 por ciento necesario para que el resultado de la consulta obligara a emprender acciones legales. De los participantes, un 97 por ciento votó por que “sí” se tomaran medidas para esclarecer decisiones políticas del pasado.

Aun no se había dado a conocer el reporte de casillas instaladas, cuando representantes de Morena ya acusaban al Instituto Nacional Electoral (INE) de la escasa presencia de ciudadanos en la consulta popular.

“La campaña institucional del INE nadie la vio y la que sí vimos fue la contracampaña de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes se empeñaron en decir que la consulta no es contra los expresidentes”, planteó Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el INE.

El presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, reviró que el morenista mentía. “Hay una postura unánime de los consejeros sobre que el INE hizo todo lo que podía hacer”, planteó.

De gira en Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador no acudió a votar y su esposa reprochó que no pudo votar al no haber casillas especiales para ciudadanos en tránsito.

“No, pues yo no estoy metido en eso. Yo voy ahora a la Sierra... vamos a la Sierra de Nayarit”, dijo el mandatario cuando por la mañana se le pidió un balance de la consulta.

Usuarios de redes sociales difundieron imágenes de presuntos simpatizantes de Morena llenando con votos una urna en Córdoba, Veracruz, mientras que otros mostraron cómo los funcionarios electorales cancelaban papeletas antes del cierre de casillas.

Pese a las incidencias, el presidente del INE consideró que la consulta fue “técnicamente exitosa”.

“Como mexicanas y mexicanos, todas y todos, en primer lugar el ciudadano presidente, quien propuso la realización de este primer ejercicio de democracia participativa, debemos sentirnos orgullosas y orgullosos”, dijo Córdova.