Construyó Conagua sin estudio: ASF

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició, en 2014, la construcción de infraestructura hidráulica para mitigar las inundaciones en la zona oriente del Valle de México sin contar previamente con un estudio de la problemática.

De acuerdo con el informe de la cuenta pública 2017 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Conagua desarrollo 52 obras de infraestructura hidráulica para mitigar las inundaciones en las inmediaciones del polígono del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

No obstante, fue hasta 2017 cuando contó con un estudio sobre la problemática de inundaciones que tiene la zona oriente del Valle de México por lo que, si bien acreditó avances en las obras, no fue posible identificar aquéllas que se originaron a partir de la construcción del NAICM y las que tenía previstas antes de ese proyecto.

De las 52 obras realizadas, la Conagua acreditó que dos se terminaron de forma anticipada en 2017 por controversias por la posesión de la tierra y el desabasto de material para continuar con su construcción.

En 39 obras reportó un avance físico-financiero de 100 por ciento, de las que 34 se concluyeron al cierre de 2017 y cinco, en 2018, de acuerdo con las actas de entrega-recepción.

Mientras que en 11 obras, la Conagua acreditó un avance físico de entre 27 y 86 por ciento. En nueve obras reportó que continuaban en construcción al cierre de 2017 y en dos documentó su terminación anticipada en 2018, por falta de suficiencia presupuestaria.

Cabe recordar que luego de que la nueva Administración Federal canceló la construcción del NAICM, la Conagua aseguró que la infraestructura hidráulica ya construida contribuiría a mitigar el problema de inundaciones en esa zona e incluso, anunció que continuaría construyendo obras que contribuyeran al mismo fin.

Pero la ASF concluyó que, por las deficiencias observadas en la planeación y en el desarrollo de la infraestructura relacionada con el proyecto hídrico del NAICM, no se tiene certeza de que las obras realizadas sean las necesarias para prevenir y mitigar las inundaciones en la zona oriente del Valle de México.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó incumplimientos en las especificaciones de construcción del Canal Colector de los Ríos de Oriente, en el Estado de México.

En la revisión documental de los distintos contratos, se identificó incumplimiento en las especificaciones de construcción en la ejecución de las tabletas de concreto armado en el revestimiento del Canal.

Además, existieron diferencias de volúmenes en las tabletas de concreto y en el tendido de tezontle de ocho pulgadas para la formación de las vías de acceso al Canal y una omisión en la aplicación de penalizaciones a la empresa de supervisión externa por incumplimiento en sus términos de referencia contractuales.