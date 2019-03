Considera Segob abucheos a AMLO como libre expresión

Ciudad de México.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que los abucheos lanzados ayer contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la inauguración de un estadio de beisbol, son parte de la libertad de expresión.

Entrevistada en Palacio Nacional, luego de la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la funcionaria sostuvo que la respuesta del Mandatario contra la llamada "porra fifí" también se escribe en el marco de ese derecho.

"El Presidente ha sostenido siempre la libertad de expresión irrestricta y esto es parte de la diversidad y de las manifestaciones de la libertad de expresión. El Presidente siempre ha sido respetuoso de las libertades", dijo Sánchez Cordero.

Pero se molestó y culpó a la "porra fifí", se le cuestionó.

"Está en su derecho de manifestarse y también a la libertad de expresión, así como también ellos lo tienen", respondió la titular de la Segob.

¿No es un indicio de que se acabó la luna de miel?, se le volvió a preguntar.

"Creo que el presidente tiene muy claros sus objetivos y va tras ellos, independientemente de cualquier cosa. Tiene una claridad verdaderamente impecable de lo que quiere en su Gobierno y hacia dónde va", mencionó Sánchez Cordero.

Entrevistado por separado, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, atribuyó la rechifla a los sectores de la población que aún no han superado el triunfo del tabasqueño en la elección presidencial.

"Lo que sucede es que todavía hay a quien le duele que ganamos contundentemente en el País. No me atrevo a calificar (si fue orquestado) porque son situaciones que se pueden presentar", aseveró.

El Gobernador independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco", sostuvo que la reacción de los aficionados en el estadio pone en evidencia que el Presidente y su equipo se han tardado en cumplirle a los ciudadanos.

"Pues, ya está siendo Presidente. Se necesitan más acciones y más velocidad en las acciones", señaló "El Bronco".

"La luna de miel en el matrimonio dura 15 días, una semana, aquí el tema es que el Presidente tiene que urgir a su equipo, la mayoría de los recursos no llegan a los estados, están detenidos, son anuncios, está detenida la inversión pública", comentó el Gobernador.

Sin embargo, Jaime Rodríguez consideró que cualquier funcionario puede ser abucheado en los estadios, porque los asistentes van en busca de un espectáculo y no de integrantes de la clase política.

"La raza va a ver el espectáculo, la gente va a ver el beisbol, no al Presidente. En el beisbol se le grita a todos, la raza ya quería ver el juego más que los discursos de un político", manifestó.

En contraste, otros Gobernadores condenaron la rechifla contra el Jefe del Ejecutivo tras advertir que el País requiere de un clima de conciliación y no de agresiones verbales.

El Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, reprobó el abucheo y aseguró que hay otras maneras de expresar inconformidades sin convertir a los actos públicos en algo desagradable.

El priista recordó que los Mandatarios locales también han sido vilipendiados en los actos de Presidencia, por lo que llamó a dejar de lado esas conductas que sólo llevan a "la chacota".

"A mí no me gusta que nadie abuchee al Presidente de la República, tiene que haber un respeto por las instituciones y por las personas. Así como no me gusta que a los Gobernadores los abucheen", expresó.

"Debe haber un respeto por las instituciones y por las personas. Espero que nadie abuchee ni al Presidente, ni a los Gobernadores, ni a las autoridades, para que esto no se convierta en una chacota, en una práctica de chacota que no es sana absolutamente para nadie".

El Gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, consideró que las manifestaciones contra López Obrador no son sanas.

"No es bueno eso, yo creo que lo que tenemos que (hacer), como él mismo lo ha dicho, buscar que haya una reconciliación, que haya diálogo, entendimiento, en lugar de descalificaciones y abucheos", indicó.